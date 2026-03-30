"יודע שיהיו שחקנים טובים שלא אזמן למונדיאל"

נבחרת צרפת ניצחה ביום חמישי 1:2 את נבחרת ברזיל, ניצחון שהוא בהחלט יפה ומרשים, אך אמש (ראשון), הגיע הניצחון 1:3 על קולומביה, שהיה מרשים אף יותר, בשל העובדה שהטריקולור עלו בהרכב שני ופשוט ‘טיילו’ מול אחת הנבחרות החזקות בדרום אמריקה.

מאמן הצרפתים, דידייה דשאן, התייחס למשחק האחרון לפני פרסום הסגל למונדיאל, והבהיר כי כבר יש לו בסיס של כ-20 שחקנים שמוכנים לטורניר וכי יהיו שחקנים טובים מאוד שיישארו מחוץ לסגל: "בכדורגל אין ודאויות, יש אמונות. המטרה היא שיהיו שלוש אופציות לכל עמדה. יש כ-20 שחקנים שכמעט בוודאות יהיו שם אם לא יהיו פציעות, והשאר ייקבע לפי שיקולים מקצועיים ואחרים. גם אם נגיע ל-26 שחקנים, יהיו שחקנים טובים שלא ייכללו כי יש טובים מהם כיום”.

"המאזן חיובי מאוד, שיחקנו מול שתי נבחרות דרום אמריקאיות חזקות. המטרה הייתה לשלב הרבה שחקנים במצבים שונים. גם היום לא היינו מושלמים מבחינת קבוצה, אבל האיכות קיימת. השחקנים ששיחקו היום יודעים שהם בתמונה ורוצים לחזור ביוני. כולם קיבלו הזדמנות וזה טוב. היו לנו גם יריבות איכותיות. מעבר למשחקים עצמם, זה גם עזר לנו לבצע ניתוחים יחד עם הצוות ולהפיק לקחים. ברמה האישית חלק מהשחקנים יכולים להשתפר, אבל באופן כללי יש הרבה נקודות חיוביות”, הוסיף.

דזירה דואה חוגג צמד (רויטרס)

על היריבות מדרום אמריקה: “יש להן את האופי הזה של פיזיות. העובדה שאין VAR גם קצת עוזרת להן. זה טוב עבורנו למשחקי ההכנה, להתכונן לשחק מול יריבות כאלו, וזה נתן לנו שתי חזרות גנרליות איכותיות מאוד”.

על אנגולו קאנטה: "היכולת שלו עוד שם. לא זימנתי אותו בעבר כדי למנוע ממנו נסיעות ארוכות. אין ספק לגבי הרמה שלו, גם כשהיה בערב הסעודית. עליו לשמור על הרמה. התקופה שהוא לא היה בנבחרת אפשרה לי גם לראות שחקנים צעירים יותר. קאנטה מביא ניסיון רב ויש שחקנים נוספים בעמדה הזו. הוא חלק מקבוצה רחבה של שחקני קישור שיכולים להיות במונדיאל”.

קאנטה חוגג עם החברים (IMAGO)

שחקנה של מנצ’סטר סיטי, ראיין שרקי, אמר: “נהנינו מאוד בשני המשחקים האלה, אנחנו מאוד מרוצים. מבחינת הלכידות של הסגל, זה מרהיב. יש לנו קבוצה צעירה עם מאמן שמבין אותנו בצורה מושלמת, וראיתם את זה על המגרש בשני המשחקים. זה ממש מעניין מה שאנחנו מייצרים. אנחנו מצפים לחודש יוני”.

על האגרסיביות שהפגינו הקולומביאנים, הוסיף: “הדבר הכי חשוב הוא שכל שחקן יצא מהמשחק הזה ללא פגע. אנחנו יודעים שהנבחרות הדרום אמריקאיות אגרסיביות מאוד. זה אולי תזכורת למונדיאל, אבל גם אנחנו נלבש את המדים הכחולים ואם נצטרך להיכנס למגע, נלך על זה בלי היסוס. לא הייתי אומר שאני רגיל לזה, אבל זה חלק מהמשחק”.