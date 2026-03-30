יום שני, 30.03.2026 שעה 14:02
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
69%7871-847874בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
47%8991-906976מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
64%8939-927777דנבר נאגטס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
50%8720-875876גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

"דני אבדיה עם פתיחה חזקה, פורטלנד התעוררה"

בארה"ב החמיאו ל-88:123 של הבלייזרס על וושינגטון ולישראלי שסיפק 20 נק', כולל מה קרה כשירד לספסל: "נהיה מעניין כשהוא נח". וגם: השחקן המשתפר

דני אבדיה (רויטרס)
משחק קריטי וחשוב הלילה (בין ראשון לשני) עבור דני אבדיה ופורטלנד נגמר עם 20 נקודות,  לצד 7 ריבאונדים, 5 אסיסטים (4 איבודים) ו-2 חטיפות של הישראלי וניצחון 88:123 על וושינגטון, האקסית של כוכב הבלייזרס, שחזרו למסלול לאחר ההפסד לדאלאס מאבריקס.

הניצחון העלה את פורטלנד למאזן 38:38, כשהיא במקום התשיעי במערב, מרחק משחק וחצי מהקליפרס שבמקום השמיני, אותה היא תפגוש ביום חמישי ב-6 בבוקר להתמודדות גורלית בלוס אנג’לס.

ב’בלייזרס אדג’’ התייחסו לתוצאה של פורטלנד ולהופעה של אבדיה: “הקבוצה התעוררה וזה לא היה קל למרות ההפרש בסיום, דני פתח חזק עם 15 נקודות מתוך ה-20 במחצית הראשונה”.

לאחר מכן הייתה התייחסות גם להורדתו של אבדיה לספסל: “זה נהיה מעניין כשדני נח. במהלך הדקות האלה, ג’רו הולידיי שיחק עם הכדור יותר מאשר במשחקים האחרונים, בעוד הנדרסון מילא את תפקידי הרכז.

השחקן המשתפר: מהפך בפסגה

מעבר לציטוטים על אבדיה, בארצות הברית ממשיכים לסקר את נושא השחקן המשתפר ולפי התחזיות, לצד הירידה של הישראלי, ישנו שחקן אחר שתפס מקום בפסגה ומדובר על ניקיל אלכסנדר-ווקר של אטלנטה.

הקנדי נכון לכרגע מחזיק ב-46 אחוזים לזכות בתואר, כשבמקום השני נמצא ג'יילן דורן מדטרויט עם 42 אחוזים. אבדיה רחוק מאחוריהם בינתיים, כאמור לאור צניחה באותו נתון, עם שמונה אחוזים בלבד לזכותו.

