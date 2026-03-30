"דני אבדיה עם פתיחה חזקה, פורטלנד התעוררה"

משחק קריטי וחשוב הלילה (בין ראשון לשני) עבור דני אבדיה ופורטלנד נגמר עם 20 נקודות, לצד 7 ריבאונדים, 5 אסיסטים (4 איבודים) ו-2 חטיפות של הישראלי וניצחון 88:123 על וושינגטון, האקסית של כוכב הבלייזרס, שחזרו למסלול לאחר ההפסד לדאלאס מאבריקס.

הניצחון העלה את פורטלנד למאזן 38:38, כשהיא במקום התשיעי במערב, מרחק משחק וחצי מהקליפרס שבמקום השמיני, אותה היא תפגוש ביום חמישי ב-6 בבוקר להתמודדות גורלית בלוס אנג’לס.

ב’בלייזרס אדג’’ התייחסו לתוצאה של פורטלנד ולהופעה של אבדיה: “הקבוצה התעוררה וזה לא היה קל למרות ההפרש בסיום, דני פתח חזק עם 15 נקודות מתוך ה-20 במחצית הראשונה”.

לאחר מכן הייתה התייחסות גם להורדתו של אבדיה לספסל: “זה נהיה מעניין כשדני נח. במהלך הדקות האלה, ג’רו הולידיי שיחק עם הכדור יותר מאשר במשחקים האחרונים, בעוד הנדרסון מילא את תפקידי הרכז.

דני אבדיה (רויטרס)

השחקן המשתפר: מהפך בפסגה

מעבר לציטוטים על אבדיה, בארצות הברית ממשיכים לסקר את נושא השחקן המשתפר ולפי התחזיות, לצד הירידה של הישראלי, ישנו שחקן אחר שתפס מקום בפסגה ומדובר על ניקיל אלכסנדר-ווקר של אטלנטה.

הקנדי נכון לכרגע מחזיק ב-46 אחוזים לזכות בתואר, כשבמקום השני נמצא ג'יילן דורן מדטרויט עם 42 אחוזים. אבדיה רחוק מאחוריהם בינתיים, כאמור לאור צניחה באותו נתון, עם שמונה אחוזים בלבד לזכותו.