בשל קור קיצוני: איטליה דחתה הגעתה לבוסניה

נבחרת איטליה הייתה אמורה להמריא אתמול (ראשון) לבוסניה והרצגובינה לקראת גמר פלייאוף מוקדמות מונדיאל 2026, שייערך מחר ב-21:45 בזניצה, אך בשל תנאי מזג אוויר קשים במיוחד באזור הבלקן, המאמן ג’נארו גאטוזו החליט לדחות את הנסיעה.

שלג כבד וקור קיצוני

השחקנים האיטלקים יצטרכו להיערך בהתאם – עם כפפות, כובעים וצעיפים, שכן האזור סובל בימים האחרונים מקור עז ושלג כבד. כרגע, כר דשא לבן מכסה את אצטדיון בילינו פוליה, הממוקם במרכז בוסניה והרצגובינה, כ-70 ק"מ מסרייבו. הטמפרטורות נעות סביב 0 מעלות, ובשעות הקרובות צפויות ירידות שלג נוספות. לפי דיווחים מקומיים, לראשונה בהיסטוריה של המדינה נעשה שימוש במערכות חימום בתוך האצטדיון כדי להמיס את השלג ולהגן על הדשא. העובדים במקום פועלים ללא הפסקה כדי להכין את המגרש לקראת המשחק.

שינוי תוכניות באיטליה

בעקבות התנאים הקשים, גאטוזו החליט לשנות את התוכניות. במקום להמריא אתמול, הנבחרת צפויה לצאת רק היום לקראת הערב. המהלך יאפשר לאיטלקים לקיים את האימון המסכם במתחם האימונים שלהם בקוברצ’יאנו שבפירנצה בתנאים נוחים בהרבה, עם מזג אוויר אביבי ושמשי.

ג'נארו גאטוסו. שינה את התוכניות (IMAGO)

איטליה רוצה להימנע מעוד כישלון

אחרי שהחמיצה את שני המונדיאלים האחרונים (2018 ו-2022), איטליה רוצה להימנע מהחמצה נוספת. הנבחרת ניצחה את צפון אירלנד 0:2 בחצי גמר הפלייאוף, בעוד בוסניה והרצגובינה גברה על וויילס בפנדלים.

הגבלות קהל וזיכרון לא נעים

האצטדיון בזניצה יכול להכיל כ-15 אלף צופים, אך פחות מ-9,000 אוהדים יורשו להיכנס בעקבות עונש של אופ"א על התנהגות גזענית במשחק מול רומניה. מי שישפוט את המשחק הוא קלמון טורפן – זיכרון פחות טוב עבור האיטלקים, שלא שכחו כי הוא ניהל גם את ההפסד למקדוניה הצפונית בחצי גמר הפלייאוף למונדיאל 2022.