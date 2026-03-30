אחרי אינדיאן וולס: סינר זכה גם בטורניר מיאמי

השליטה המוחלטת של יאניק סינר בסבב ה-ATP נמשכת במלוא העוצמה. הטניסאי האיטלקי, המדורג שני בעולם, זכה הלילה (בין ראשון לשני) בתואר המאסטרס 1000 במיאמי לאחר שגבר במשחק הגמר 4:6 ו-4:6 על יירי להצ'קה הצ'כי. בכך, השלים סינר את ה"סאנשיין דאבל" היוקרתי – זכייה בטורנירי אינדיאן וולס ומיאמי באותה העונה, והוכיח שוב כי הוא השחקן בכושר הטוב ביותר כיום על המשטח הקשה.

ההישג של סינר מכניס אותו לרשימה מצומצמת ואקסקלוסיבית במיוחד של גדולי הדור. הוא הגבר השמיני בלבד בהיסטוריה שמשלים את הדאבל האמריקאי, ומצטרף לאגדות טניס כמו ג'ים קורייר, מייקל צ'אנג, פיט סמפראס, מרסלו ריוס, אנדרה אגאסי, נובאק ג'וקוביץ' ורוג'ר פדרר, שהיה האחרון לעשות זאת לפניו בשנת 2017. אולם, האיטלקי בן ה-24 רשם ציון דרך שאף אחד מקודמיו לא הצליח להשיג: הוא הפך לטניסאי הראשון אי פעם שזוכה בשני הטורנירים מבלי להשמיט אפילו מערכה אחת לאורך כל הדרך. למעשה, סינר מחזיק כעת ברצף מדהים של 34 מערכות רצופות בהן ניצח בטורנירי המאסטרס 1000.

משחק הגמר עצמו לא היה פשוט והושפע רבות מתנאי מזג האוויר ההפכפכים בפלורידה. סינר פתח חזק וכבר במשחקון השלישי שבר את ההגשות של להצ'קה – הפעם הראשונה בכל הטורניר שהצ'כי, שהגיע לגמר מאסטרס ראשון בקריירה, איבד משחקון הגשה. האיטלקי שלט לחלוטין בזכות הגשות עוצמתיות, כאשר ניצח את כל 23 הנקודות הראשונות שלו על ההגשה הראשונה, וסיים את המערכה הראשונה ביתרון 4:6.

יאניק סינר ויירי להצ'קה (רויטרס)

בתחילת המערכה השנייה גשם כבד הוביל להפסקת המשחק לכשעה וחצי. העצירה הארוכה לא פגעה בריכוז של האלוף. "פשוט הקשבתי למוזיקה וניסיתי להתבדח קצת עם הצוות שלי בחדר ההלבשה, כי הייתה קצת מתיחות", סיפר סינר על פסק הזמן הכפוי. עם החזרה למגרש המרכזי, להצ'קה המדורג 21 נלחם באומץ, שיחק באגרסיביות והציל חמש נקודות שבירה, אך הלחץ הבלתי פוסק של סינר מהקו האחורי הכריע את ההתמודדות. במצב של 4:4, שבירה נוספת של האיטלקי סללה את הדרך לניצחון במשחק כולו, בו סיפק 10 אייסים ו-70 בסך הכל בטורניר.

"זה רגע מאוד, מאוד מיוחד", אמר סינר הנרגש בסיום ההתמודדות. "להגיע לכאן ולהציג יכולת טובה כל כך אחרי אינדיאן וולס, זה אומר המון עבורי. מבחינה פיזית זה קשה מאוד כשמגיעים מקליפורניה, אתה קצת עייף, אבל המוטיבציה הייתה גבוהה מאוד בגלל הביטחון שאיתו הגעתי". הזכייה הזו מרגשת במיוחד עבור סינר, שנעדר מהטורניר בשנה שעברה עקב השעיה בגין בדיקת חומרים אסורים חיובית. "זה ישב לי בראש", הודה, "התגעגעתי לסוג כזה של טורנירים, אלו שבועות מאוד חשובים".

יאניק סינר מאושר (רויטרס)

עבור סינר מדובר בתואר שלישי ברציפות ברמת המאסטרס 1000, רצף שהחל עוד בפאריס בסוף העונה שעברה, והוא מצטרף לנדאל וג'וקוביץ' כיחידים שעשו זאת. הזכייה במיאמי גם מצמצמת משמעותית את הפער בדירוג העולמי מקרלוס אלקרס, שהופתע בסיבוב השלישי על ידי סבסטיאן קורדה, לכדי 1,190 נקודות בלבד. נובאק ג'וקוביץ' נעדר מהטורניר עקב פציעה בכתף.

בגזרת הנשים, ארינה סבלנקה השלימה יממה קודם לכן גם היא את ה"סאנשיין דאבל" לאחר שניצחה בגמר את קוקו גוף. בנוסף, גמר זוגות הנשים, שהופסק אף הוא בשל הגשמים והועבר למגרש משני, הסתיים בניצחונן של קתרינה סיניאקובה וטיילור טאונסנד, מה שהשלים הישג כפול גם עבור הצמד שזכה יחד באינדיאן וולס.