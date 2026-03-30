8 נק' לבן שרף ב-99:116 של ברוקלין על סקרמנטו

בן שרף נמצא לאחרונה בתקופה הטובה ביותר בעונת הבכורה שלו ב-NBA. הלילה (בין ראשון לשני) סייע לברוקלין לעצור רצף של 10 הפסדים עם ניצחון ביתי, 99:116 על סקרמנטו.

הישראלי הפעם לא פתח בחמישייה, אלא עלה מהספסל, אך שיחק לא פחות מ-25 דקות וסיים עם 8 נקודות (3 מ-10 מהשדה, 2 מ-2 מהקו), לצד שיא קריירה של 8 ריבאונדים, אליהם הוסיף גם 6 אסיסטים, 5 איבודים ומדד פלוס מינוס של 6+. הישראלי השני של הקבוצה, דני וולף, שסובל מפציעה בקרסול, לא שיחק ואף נצפה על קביים.

אבאג’י הוביל את ברוקלין עם 18 נקודות, נולאן טראורה הוסיף 17, דרייק פאוול קלע 16 ונואה קלאוני סיים עם 15. סקרמנטו עלתה בהרכב חסר ללא שחקני מפתח, כאשר דווין קרטר הוביל עם 20 נקודות, ניק קליפורד הוסיף 17 ופרשיוס אצ’יווה סיים עם 16.

ברוקלין ברחה כבר במחצית הראשונה עם ריצת 7:23 וירדה להפסקה ביתרון 45:68, יתרון שלא איבדה עד הסיום. הניצחון העלה את הנטס למקום ה-13 במזרח, כשהם מחזיקים באחד המאזנים החלשים בליגה. מנגד, סקרמנטו נמצאת במקום האחרון במערב.

שרף, שמעמיד ממוצע של כ-12 נקודות בעשרת משחקיו האחרונים, ינסה להמשיך את המומנטום האישי במשחק הבא מול שארלוט בין שלישי לרביעי ב-2:30 שעון ישראל, משחק שאמור להיות קשה הרבה יותר עבור הנטס.