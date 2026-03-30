יום שני, 30.03.2026 שעה 07:26
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
69%7871-847874בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
47%8991-906976מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
63%8846-916176דנבר נאגטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

8 נק' לבן שרף ב-99:116 של ברוקלין על סקרמנטו

הרכז הישראלי המשיך בכושר הנהדר שלו כשרשם מהספסל שיא אישי בריבאונדים (8), הוסיף 6 אסיסטים וסייע לנטס לקטוע רצף של 10 הפסדים. וולף הפצוע נעדר

בן שרף (רויטרס)
בן שרף נמצא לאחרונה בתקופה הטובה ביותר בעונת הבכורה שלו ב-NBA. הלילה (בין ראשון לשני) סייע לברוקלין לעצור רצף של 10 הפסדים עם ניצחון ביתי, 99:116 על סקרמנטו.

הישראלי הפעם לא פתח בחמישייה, אלא עלה מהספסל, אך שיחק לא פחות מ-25 דקות וסיים עם 8 נקודות (3 מ-10 מהשדה, 2 מ-2 מהקו), לצד שיא קריירה של 8 ריבאונדים, אליהם הוסיף גם 6 אסיסטים, 5 איבודים ומדד פלוס מינוס של 6+. הישראלי השני של הקבוצה, דני וולף, שסובל מפציעה בקרסול, לא שיחק ואף נצפה על קביים.

אבאג’י הוביל את ברוקלין עם 18 נקודות, נולאן טראורה הוסיף 17, דרייק פאוול קלע 16 ונואה קלאוני סיים עם 15. סקרמנטו עלתה בהרכב חסר ללא שחקני מפתח, כאשר דווין קרטר הוביל עם 20 נקודות, ניק קליפורד הוסיף 17 ופרשיוס אצ’יווה סיים עם 16.

ברוקלין ברחה כבר במחצית הראשונה עם ריצת 7:23 וירדה להפסקה ביתרון 45:68, יתרון שלא איבדה עד הסיום. הניצחון העלה את הנטס למקום ה-13 במזרח, כשהם מחזיקים באחד המאזנים החלשים בליגה. מנגד, סקרמנטו נמצאת במקום האחרון במערב.

שרף, שמעמיד ממוצע של כ-12 נקודות בעשרת משחקיו האחרונים, ינסה להמשיך את המומנטום האישי במשחק הבא מול שארלוט בין שלישי לרביעי ב-2:30 שעון ישראל, משחק שאמור להיות קשה הרבה יותר עבור הנטס.

