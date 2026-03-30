חגג מול האקסית: 20 לדני ב-88:123 על וושינגטון

דני אבדיה חגג מול קבוצתו לשעבר הלילה (בין ראשון לשני), כשהוביל את פורטלנד לניצחון חד-צדדי, 88:123 על וושינגטון עם 20 נקודות – שיא אישי שלו מול האקסית.

הישראלי שיחק שלושה רבעים בלבד וסיים 28 דקות עם 8 מ-16 מהשדה, 1 מ-3 לשלוש ו-3 מ-6 מהקו, לצד 7 ריבאונדים, 5 אסיסטים (4 איבודים), 2 חטיפות ומדד פלוס מינוס של 22+. כבר במחצית היו לו 15 נקודות, כשהוא מוביל את קבוצתו בדרך לניצחון קליל.

לאחר ההפסד לוויזארדס במפגש הקודם, הפעם הבלייזרס ניצחו באופן חד צדדי כאמור. הם הובילו לאורך כל המשחק, כשהפער הגיע בשיאו ל-39 נקודות. פורטלנד הציגה הגנה חזקה ועצרה את וושינגטון על 37% מהשדה ו-23% בלבד משלוש.

טומאני קמארה הוביל את קלעי הקבוצה עם 23 נקודות, בעוד סקוט הנדרסון, שפתח במקום ג’רמי גרנט הפצוע, הוסיף 21 נקודות. בצד השני, הרוקי וויל ריילי הוביל את וושינגטון עם 14 נקודות. באב קרינגטון, שהגיע בטרייד על אבדיה, סיים עם 11 נקודות, בעוד אנתוני גיל, חברו הטוב של דני, קלע 8 נקודות ב-31 דקות.

הניצחון העלה את פורטלנד למאזן 38:38, כשהיא במקום התשיעי במערב, מרחק משחק וחצי מהקליפרס שבמקום השמיני, אותה היא תפגוש ביום חמישי ב-6 בבוקר למשחק קריטי בלוס אנג’לס.