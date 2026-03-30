יום שני, 30.03.2026 שעה 07:23
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
69%7871-847874בוסטון סלטיקס
64%8185-862775ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
56%8440-858675טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
53%8305-832072אורלנדו מג'יק
53%8465-884376שארלוט הורנטס
47%8991-906976מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
25%8654-802375ברוקלין נטס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
23%8991-822273וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%8088-879875אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
64%8182-852874יוסטון רוקטס
63%8846-916176דנבר נאגטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
49%8844-879976פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8849-852874ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
26%9189-843776סקרמנטו קינגס

חגג מול האקסית: 20 לדני ב-88:123 על וושינגטון

הישראלי רשם סטטיסטיקה נהדרת ב-3 רבעים בלבד והוסיף גם 7 ריב’ ו-5 אס’. הבלייזרס עלו למאזן 38:38 ונצמדו לקליפרס השמינית במערב לפני המפגש מולה

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

דני אבדיה חגג מול קבוצתו לשעבר הלילה (בין ראשון לשני), כשהוביל את פורטלנד לניצחון חד-צדדי, 88:123 על וושינגטון עם 20 נקודות – שיא אישי שלו מול האקסית.

הישראלי שיחק שלושה רבעים בלבד וסיים 28 דקות עם 8 מ-16 מהשדה, 1 מ-3 לשלוש ו-3 מ-6 מהקו, לצד 7 ריבאונדים, 5 אסיסטים (4 איבודים), 2 חטיפות ומדד פלוס מינוס של 22+. כבר במחצית היו לו 15 נקודות, כשהוא מוביל את קבוצתו בדרך לניצחון קליל. 

לאחר ההפסד לוויזארדס במפגש הקודם, הפעם הבלייזרס ניצחו באופן חד צדדי כאמור. הם הובילו לאורך כל המשחק, כשהפער הגיע בשיאו ל-39 נקודות. פורטלנד הציגה הגנה חזקה ועצרה את וושינגטון על 37% מהשדה ו-23% בלבד משלוש.

דני אבדיה (רויטרס)

טומאני קמארה הוביל את קלעי הקבוצה עם 23 נקודות, בעוד סקוט הנדרסון, שפתח במקום ג’רמי גרנט הפצוע, הוסיף 21 נקודות. בצד השני, הרוקי וויל ריילי הוביל את וושינגטון עם 14 נקודות. באב קרינגטון, שהגיע בטרייד על אבדיה, סיים עם 11 נקודות, בעוד אנתוני גיל, חברו הטוב של דני, קלע 8 נקודות ב-31 דקות.

הניצחון העלה את פורטלנד למאזן 38:38, כשהיא במקום התשיעי במערב, מרחק משחק וחצי מהקליפרס שבמקום השמיני, אותה היא תפגוש ביום חמישי ב-6 בבוקר למשחק קריטי בלוס אנג’לס.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
