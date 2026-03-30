ממשיכים ברצף: הקליפרס גברו על מילווקי

ליגת ה-NBA מתקרבת בצעדי ענק אל עבר הפלייאוף, וישנן קבוצות שעדיין נמצאות במאבקי מיקום על הפלייאין. אחת מהן היא הלוס אנג’לס קליפרס, שהמשיכה הלילה (בין ראשון לשני) את רצף הניצחונות הנאה שלה, העומד על חמישה כאלו, כשניצחה 113:127 את מילווקי באקס.

המשחק נשב בכיוון אחד כבר מתחילתו, כאשר החבורה מלוס אנג’לס ניצחה בכל אחת משלושת הרבעים הראשונים ופתחה פער מבטיח מיריבתה. את הרבע האחרון ניצלה המארחת כדי לצמק את הפער ולהימנע מתבוסה.

אצל המנצחת היו שישה קלעים בספרות כפולות, כשמי שהוביל אותם הוא בנדיקט מת’ורין עם 28 נקודות, וקוואי לאנרד הוסיף 20 משלו עם 8 ריבאונדים. מנגד, ללא יאניס אנטטקומפו, גארי טרנט ג’וניור קלע 36 נק’ שלא הספיקו.