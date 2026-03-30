יום שני, 30.03.2026 שעה 02:26
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
53%8351-874475שארלוט הורנטס
47%8991-906976מיאמי היט
41%8598-813074מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
24%9107-844875אינדיאנה פייסרס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
53%8236-837574לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
27%9073-833875סקרמנטו קינגס

ממשיכים ברצף: הקליפרס גברו על מילווקי

החבורה מלוס אנג'לס שלטה מול היריבה נטולת יאניס וניצחה 113:127 כדי להשיג ניצחון חמישי ברציפות לקראת הישרות האחונה של העונה. מת'ורין הוביל

|
דריוס גארלנד (רויטרס)

ליגת ה-NBA מתקרבת בצעדי ענק אל עבר הפלייאוף, וישנן קבוצות שעדיין נמצאות במאבקי מיקום על הפלייאין. אחת מהן היא הלוס אנג’לס קליפרס, שהמשיכה הלילה (בין ראשון לשני) את רצף הניצחונות הנאה שלה, העומד על חמישה כאלו, כשניצחה 113:127 את מילווקי באקס.

המשחק נשב בכיוון אחד כבר מתחילתו, כאשר החבורה מלוס אנג’לס ניצחה בכל אחת משלושת הרבעים הראשונים ופתחה פער מבטיח מיריבתה. את הרבע האחרון ניצלה המארחת כדי לצמק את הפער ולהימנע מתבוסה.

אצל המנצחת היו שישה קלעים בספרות כפולות, כשמי שהוביל אותם הוא בנדיקט מת’ורין עם 28 נקודות, וקוואי לאנרד הוסיף 20 משלו עם 8 ריבאונדים. מנגד, ללא יאניס אנטטקומפו, גארי טרנט ג’וניור קלע 36 נק’ שלא הספיקו.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */