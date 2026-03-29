אל ג’זירה נגד מנשה זלקה: יש לפעול נגד השחקן

אל ג’זירה נגד מנשה זלקה. באתר הבינלאומי פורסמה אתמול (ראשון) כתבה בה פורסם כי השחקן תועד בפעילות צבאית בדרום לבנון. לפי הדיווח, זלקה, המשרת במילואים בחטיבת הצנחנים, נראה בסרטון כשהוא פועל לצד חיילים במהלך פעילות מבצעית: “יש לפעול נגד השחקן מהליגה הישראלית”.

על פי הפרסום, הסרטון שהופץ ברשתות החברתיות ומציג את זלקה בתוך מבנה פגוע באזור מגורים, כשהוא משתמש בנשק במהלך פעולה צבאית. הדיווח, שזכה לתהודה רחבה בעולם הערבי, הוביל גם לשורה של תגובות מצד גורמים שונים בכדורגל הבינלאומי, כולל ביקורת חריפה מצד גורמים פלסטינים ואוהדים.

קריאה לפיפ”א לפעול

בנוסף, בעקבות הפרסום, נשמעו קריאות לפעולה מצד פיפ״א, כאשר חלק גדול מהמבקרים דורשים לבחון צעדים נגד השחקן ואף נגד ההתאחדות לכדורגל בישראל. זאת, על רקע טענות להפרות שונות והאשמות לאפליה שעלו בעבר.

מנשה זלקה (שחר גרוס)

כזכור, רק לאחרונה הטילה פיפ”א קנס על ההתאחדות לכדורגל בישראל בגובה 592 אלף שקל, אך נמנעה מהשעיה – החלטה שעוררה מחלוקת גדולה. כעת, הפרשה הנוכחית מציתה מחדש את הדיון סביב מעורבות שחקנים בפעילות צבאית והשפעתה על הזירה הספורטיבית.

כך או כך, הסיפור של זלקה ממשיך לעורר עניין רב ברחבי העולם, כאשר השאלה הגדולה האם הפרשה תוביל לצעדים מצד הגורמים הבינלאומיים נגד השחקן שתורם רבות להגנת ישראל.