ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4328-3825מכבי הרצליה2
4027-3625הפועל ראשל"צ3
3728-3625הפועל ר"ג4
3733-3026בני יהודה5
3528-3225מ.ס קריית ים6
3536-3625הפועל כפר שלם7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3143-2826הפועל עפולה10
3032-3125מ.ס כפר קאסם11
3045-4226מכבי יפו12
2738-3226הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

אל ג’זירה נגד מנשה זלקה: יש לפעול נגד השחקן

אחרי התיעוד שלו בפעולה צבאית בדרום לבנון שהופץ ברשתות, האתר הערבי פרסם נגדו כתבה שכללה לא מעט ביקורות וציפייה מפיפ"א לנקוט נגדו בפעולות

מנשה זלקה (הפועל חדרה)
אל ג’זירה נגד מנשה זלקה. באתר הבינלאומי פורסמה אתמול (ראשון) כתבה בה פורסם כי השחקן תועד בפעילות צבאית בדרום לבנון. לפי הדיווח, זלקה, המשרת במילואים בחטיבת הצנחנים, נראה בסרטון כשהוא פועל לצד חיילים במהלך פעילות מבצעית: “יש לפעול נגד השחקן מהליגה הישראלית”.

על פי הפרסום, הסרטון שהופץ ברשתות החברתיות ומציג את זלקה בתוך מבנה פגוע באזור מגורים, כשהוא משתמש בנשק במהלך פעולה צבאית. הדיווח, שזכה לתהודה רחבה בעולם הערבי, הוביל גם לשורה של תגובות מצד גורמים שונים בכדורגל הבינלאומי, כולל ביקורת חריפה מצד גורמים פלסטינים ואוהדים.

קריאה לפיפ”א לפעול

בנוסף, בעקבות הפרסום, נשמעו קריאות לפעולה מצד פיפ״א, כאשר חלק גדול מהמבקרים דורשים לבחון צעדים נגד השחקן ואף נגד ההתאחדות לכדורגל בישראל. זאת, על רקע טענות להפרות שונות והאשמות לאפליה שעלו בעבר.

כזכור, רק לאחרונה הטילה פיפ”א קנס על ההתאחדות לכדורגל בישראל בגובה 592 אלף שקל, אך נמנעה מהשעיה – החלטה שעוררה מחלוקת גדולה. כעת, הפרשה הנוכחית מציתה מחדש את הדיון סביב מעורבות שחקנים בפעילות צבאית והשפעתה על הזירה הספורטיבית.

כך או כך, הסיפור של זלקה ממשיך לעורר עניין רב ברחבי העולם, כאשר השאלה הגדולה האם הפרשה תוביל לצעדים מצד הגורמים הבינלאומיים נגד השחקן שתורם רבות להגנת ישראל.

