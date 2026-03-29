לאחר שכמעט ולא הצליחו להגיע לתחרות, מדליית ארד לנבחרת ישראל בשחייה אומנותית בתרגיל האקרובטיקה בתחרות גביע העולם הראשונה השנה, בפאריס. הנבחרת סיימה את יומה האחרון של התחרות עם טעם מתוק לאחר התעלות בתרגיל האחרון של האליפות, שם קיבלו מצוות השיפוט 194.6005 נקודות, ועלו לראשונה העונה על הפודיום. אוקראינה זכתה בזהב ואיטליה בכסף. בין המדינות שנשארו מאחור נמצאות מעצמות שחייה אומנותית כמו סין וארצות הברית.

התרגיל, שנבנה על ידי מאמנות הנבחרת ולריה אפרילבה ויעל פולקה, בוצע על המוזיקה בה השתמשה הנבחרת באליפות העולם בפוקואוקה 2023, בכירוגרפיה חדשה. זהו תרגיל דרמטי ברמת קושי גבוהה הכולל שבע קפיצות והנפות, חמש של יערה שרעבי ושתיים של אלה שטיינר. רמת הקושי של כל המדינות המתחרות עמדה באזור 21-23, וכך גם של הנבחרת הישראלית שהעמידה תרגיל ברמה של 22.449, מה שהותיר את התחרות פתוחה עד הסוף. התרגיל בוצע על ידי: יוגב דגן, סשה לרמן, נוגה לוי, ליאור מקמל, ליה מקמל, שיה שר שלום, יערה שרעבי ואלה שטיינר.

ההישג של הנבחרת הישראלית מקבל משנה חשיבות לאור הדרך המורכבת שעברה הנבחרת כדי להגיע לפריז. שלושה ימים לפני פתיחת התחרות נותרה הנבחרת ללא טיסה לאחר ביטול ברגע האחרון, ורק הודות להתגייסות מהירה של מנהל הספורט, הוועד האולימפי הישראלי וועדת החריגים נמצאה ברגע האחרון כמעט טיסה חלופית. כעת, בדיעבד, ברור כמה חשוב היה הפתרון שנמצא.

“צעד קטן, אבל אנחנו בדרך הנכונה”

"שמחה מאוד שהצלחנו להגיע לפאריס למרות כל הקשיים בתחילת השבוע, ושאנחנו חוזרות הביתה עם מדליה", אמרה מאמנת הנבחרת ולריה אפרילבה. "מצד אחד אני מופתעת כי ניצחנו מדינות כמו סין וארה"ב שמובילות את העולם, אבל מאידך עבדנו קשה מאוד והגענו מוכנות. התרגיל מבוסס על סיפור של סיוט, משהו שכל אחד מאיתנו חווה, בטח בשנים האחרונות, וכולן בנבחרת מתחברות לזה מאוד. יכול להיות שזה מה שעזר לנו להביא את עצמנו לידי ביטוי אמיתי. מתחילת השנה עבדנו אני ויעל המון על התנועה והביטוי של הנבחרת, והבאנו את היכולת האומנותית שלה לרמה חדשה. זו נבחרת צעירה, כולן בגילאי ג'וניור, אז זה אמנם צעד קטן ויש עוד הרבה עבודה, אבל הוא מתחיל לנו את השנה בתחושה שאנחנו בדרך הנכונה".

עוד בתחרות סיימו קטי קונין ואיה מזור במקום ה-11 בדואט הטכני, תוך שהן עוקפות מדינות חזקות כמו סינגפור, שוויץ, ארה"ב, גרמניה ואיטליה. בדואט חופשי סיימו קונין ומזור ה-14, בקבוצתי טכני הנבחרת סיימה במקום ה-6, בדואט מיקס יוגב דגן וליאור מקמל סיימו במקום ה-9 ובסולו חופשי קטי קונין סיימה במקום ה-12.

את הנבחרת הובילו בתחרות מאמנות הנבחרת ולריה אפרילבה ויעל פולקה, וראש המשלחת שיר הורנונג.