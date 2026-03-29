יום ראשון, 29.03.2026 שעה 21:48
כדורגל ישראלי  >> ליגה לאומית
ליגה לאומית 25-26
5126-5625מכבי פ"ת1
4328-3825מכבי הרצליה2
4027-3625הפועל ראשל"צ3
3728-3625הפועל ר"ג4
3733-3026בני יהודה5
3528-3225מ.ס קריית ים6
3536-3625הפועל כפר שלם7
3330-2725הפועל כפ"ס8
3332-2625הפועל רעננה9
3143-2826הפועל עפולה10
3032-3125מ.ס כפר קאסם11
3045-4226מכבי יפו12
2738-3226הפועל נוף הגליל13
2737-2725עירוני מודיעין14
2634-2525הפועל עכו15
2430-2525הפועל חדרה16

תמורת 1.5 מיליון: ר"ג עוברת לבעלות חדשה

קבוצת אנשי העסקים ניהלה את המו"מ באמצעות חנן סלנסון וכבר פברואר פרסמנו שהעבירה לחמיאס דמי רצינות. אשכנזי: "מדובר באנשים שמגלגלים מיליארדים"

שחקני הפועל ר"ג (ראובן שוורץ)

הפועל רמת גן בדרך לעידן חדש: קבוצת אנשי עסקים, אשר עליהם חשפנו כבר בחודש פברואר, סיכמו על רכישת הקבוצה מידיו של אמיר חמיאס בפגישה שנערכה הערב (ראשון), וכבר ביום שלישי השבוע יעברו האורדונים לבעלות חדשה. 

כבר בחודש פברואר פרסמנו שר"ג בדרך להעברת בעלות ושאיש העסקים המיועד, שפועל באמצעות פוני אשכנזי, העביר לחמיאס סכום של 225,000 שקלים כצעד בונה אמון המעיד על רצינותו ועל מנת להבטיח בלעדיות ולמנוע מבעלי המועדון הנוכחי לנהל מו"מ מקביל עם גורמים אחרים כל עוד השיחות עמם מתקיימות.

“חנן ניהל את המו״מ, אך לא יהיה הבעלים”

כעת, אותה קבוצה, שאותה ייצג במו"מ סלנסון, אשר מתגורר בשכונת כפר אז"ר שבפאתי ר"ג, אמורה להעביר 1.5 מיליון שקלים לידיו של חמיאס, שיסיים את כהונתו לאחר קצת יותר משנה וחצי, כאשר אשתקד נאבקה הקבוצה על העלייה לליגת העל והעפילה לרבע גמר גביע המדינה.

בתוך כך, פוני אשכנזי שיזם את רכישת הקבוצה אמר לאורך כל הדרך שהעסקה תצא אל הפועל וצריך סובלנות.

כאמור בפגישה שנערכה הערב, הכל נסגר סופית, ואשכנזי מסר הערב ל-ONE: "חנן ניהל את המו״מ, כי אני ביקשתי ממנו, הוא טוב בדברים האלה, יש לו ניסיון, אבל הוא לא יהיה הבעלים. תהיה רעידת אדמה כשיבינו מי לוקח את המועדון, מדובר באנשים שמגלגלים מיליארדים. הם לא באים לעשות סיבוב או לתקופה קצרה אלא להעמיד קבוצה ראויה".

