דקה 25: קולומביה - צרפת 0:0

בזמן שברחבי העולם הליגות יצאו להפסקה ופגרה, הנבחרות ממשיכות להתכונן לגביע העולם שיחל בקיץ הקרוב. בשעה זו, אחת הפייבוריטיות הברורות לזכייה, נבחרת צרפת, פוגשת את נבחרת קולומביה למשחק ידידות מסקרן במיוחד במרילנד באחת ההכנות האחרונות לקראת הטורניר הגדול.

הטריקולור ניצחו במשחק הידידות האחרון ביום חמישי 1:2 את נבחרת ברזיל וזאת למרות שהיו בחיסרון מספרי לאורך המחצית השנייה. הצרפתים רוצים להמשיך בהכנה הטובה ולחבר ניצחון נוסף, כזה שייתן שקט וביטחון לקראת הטורניר הגדול.

מן העבר השני, הקולומביאנים מציגים סגל כישרוני במיוחד וחולמים להגיע רחוק בגביע העולם. במשחק ההכנה האחרון שלהם, ביום שישי, הם נכנעו 2:1 לקרואטיה, וכעת הם מחפשים להפתיע את הצרפתים ולקבל זריקת מוטיבציה לקראת המשך הדרך.

אגב, שני הצדדים נפגשו בפעם האחרונה אי שם לפני שמונה שנים, גם אז במשחק ידידות בחודש מרץ. המפגש ההוא נערך בפאריס ודווקא קולומביה ניצחה עם 2:3, כאשר את השערים שלה כבשו לואיס מוריאל, רדמאל פלקאו וחואן קינטרו. לצרפת כבשו אוליבייה ז’ירו ותומא למאר, ועוד נתנו 0:2.

מחצית ראשונה

האצטדיון במרילנד מוכן (IMAGO)

אוהד מקומי מנסה את מזלו (רויטרס)

דקה 1: השופט ויקטור ריבאס שרק! המשחק באצטדיון של הוושינגטון קומנדרס מה-NFL יצא לדרך.

דקה 3: מצב ראשון במשחק, והוא היה של הצרפתים. הטריקולור הניעו כדור בצד שמאל, שרקי השאיר כדור לזאייר-אמרי שהצטרף כטרייל והבעיטה של הקשר נבלמה לקרן.

דקה 5: והנה צ’אנס גם בצד השני. התקפה מהירה הגיעה לחאמס רודריגס, הכדור הורחק ממנו עד ריצ’רד ריוס והקשר שיגר פצצה מכ-25 מטרים שחמקה על ידי הקורה.

דקה 15: מצב גדול והצלה מדהימה של לוקאס הרננדס. דיאס שבר את הלחץ בצורה נפלאה ושלח עומק גדול למוחיקאס, הרוחב של המגן היה כבר על סף הגעה ללואיס סוארס מול שער ריק, אבל בלם פ.ס.ז’ ברגע האחרון העיף לקרן.

דקה 22: לואיס דיאס החל לדהור ונכנס לרחבה, רק שהוא נתקל בערבובייה גדולה. הקיצוני ויתר ובחר להשאיר על סף הרחבה את הכדור לחאמס רודריגס, הכוכב בעט בנגיעה לידיים של סמבה.

הרכב נבחרת קולומביה: אלברו מונטרו, דניאל מוניוס, חואן קבאל, דוינסון סאנצ’ס, ג’והאן מוחיקאס, ג’פרסון לרמה, ריצ’רד ריוס, חאמס רודריגס, לואיס דיאס, ג’ון אריאס ולואיס סוארס.

הרכב נבחרת צרפת: ברייס סמבה, פייר קאלולו, מקסנס לקרואה, לוקאס הרננדס, לוקה דין, אנגולו קאנטה, וורן זאייר-אמרי, מגנס אקליוש, דזירה דואה, ראיין שרקי ומרקוס תוראם.