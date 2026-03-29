רוצה את הדבר האמיתי: 1:3 לצרפת על קולומביה

בכל מונדיאל יש את דיון הפייבוריטית, מי בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר ללכת עד הסוף, ובכל מונדיאל אי אפשר שלא להזכיר את נבחרת צרפת, אולי בטופ של המדד הזה. אז סגנית אלופת העולם מ-2022 ואלופת העולם מ-2018 נראית מוכנה מתמיד עם עוד הופעה מרשימה הערב (ראשון), עם 1:3 נהדר על נבחרת קולומביה במשחק ידידות.

המפגש התקיים במרילנד שבארצות הברית, מה שאומר שזו הכנה נהדרת עבור חניכיו של דידייה דשאן לקראת הדבר האמיתי. לפני כמה ימים הצרפתים חגגו עם 1:2 על ברזיל גם כן באמריקה, הפעם דרום אמריקאית נוספת נכנעה לכוח האש העצום שיש לדשאן. עד כמה עצום? הוא פתח עם 11 שונים לגמרי, ועדיין שחקניו רקדו על הדשא.

דזירה דואה פתח את החגיגה של הטריקולור עם שער הבכורה שלו במדים הלאומיים, כאשר הוא גם השלים צמד במחצית השנייה מבישול של מרקוס תוראם. בתווך? אותו תוראם, כוכבה של אינטר, הכפיל כדי לתת 0:2, עוד לפני שבישל כאמור את השלישי. קולומביה לא ממש היוותה יריב ולמעט כמה הברקות של לואיס דיאס הוא לא הצליחה להוות איום על צרפת, וחמינטון קמפאס רק צימק בדקה ה-77.

בכך, דשאן חותם פגרה מוצלחת מאוד עם שני ניצחונות מרשימים על יריבות ראויות, כשהפנים ללא ספק לדבר האמיתי בקיץ. לפני גביע העולם, צרפת כן תערוך משחק אימון אחרון שיקרה 12 יום לפני משחק הפתיחה שלה נגד סנגל (16.6), עם הכנה נגד חוף השנהב. קולומביה תערוך שני מפגשים לפני פתיחת המונדיאל שלה מול אוזבקיסטן (18.6), כשתשחק מול קוסטה ריקה (29.5) וירדן (7.6).

מחצית ראשונה

דקה 1: השופט ויקטור ריבאס שרק! המשחק באצטדיון של הוושינגטון קומנדרס מה-NFL יצא לדרך.

דקה 3: מצב ראשון במשחק, והוא היה של הצרפתים. הטריקולור הניעו כדור בצד שמאל, שרקי השאיר כדור לזאייר-אמרי שהצטרף כטרייל והבעיטה של הקשר נבלמה לקרן.

דקה 5: והנה צ’אנס גם בצד השני. התקפה מהירה הגיעה לחאמס רודריגס, הכדור הורחק ממנו עד ריצ’רד ריוס והקשר שיגר פצצה מכ-25 מטרים שחמקה על ידי הקורה.

דקה 15: מצב גדול והצלה מדהימה של לוקאס הרננדס. דיאס שבר את הלחץ בצורה נפלאה ושלח עומק גדול למוחיקאס, הרוחב של המגן היה כבר על סף הגעה ללואיס סוארס מול שער ריק, אבל בלם פ.ס.ז’ ברגע האחרון העיף לקרן.

דקה 22: לואיס דיאס החל לדהור ונכנס לרחבה, רק שהוא נתקל בערבובייה גדולה. הקיצוני ויתר ובחר להשאיר על סף הרחבה את הכדור לחאמס רודריגס, הכוכב בעט בנגיעה לידיים של סמבה.

דקה 30, שער! צרפת עלתה ל-0:1: תגידו מזל טוב לדזירה דואה. הכישרון הגדול של פ.ס.ז’ כבש שער בכורה במדים הלאומיים, אחרי ששרקי שלח את תוראם, האחרון ניסה להחזיר לראשון שפספס, הכדור הגיע בטעות לדואה, והוא כבר בכוונה בעט לרשת מקצה הרחבה.

דקה 39: צהוב ראשון במשחק הידידות הזה. תוראם עצר את לואיס דיאס מלצאת למתפרצת ונכנס לפנקס.

דקה 41, שער! צרפת עלתה ל-0:2: רגע לפני ההפסקה, סגנית האלופת העולם הכפילה את היתרון. לקרואה דהר קדימה, נתן לאקליוש שהרים כדור ומרקוס תוראם ניצל ידיעה לא טובה של מונטרו כדי לנגוח פנימה.

מחצית שנייה

דקה 50: פוארטה חטף כדור לדואה והאחרון מיד ביצע עליו עבירה, כישרון פ.ס.ז’ קיבל צהוב על עצירת התקפה מהירה.

דקה 56, שער! צרפת עלתה ל-0:3: חגיגה של הטריקולור. שרקי קיבל במתפרצת, שלח את תוראם בימין, כוכב אינטר העביר לצד השני ושם דזירה דואה חיכה לבד ברחבה באחד על אחד מול השוער כדי להשלים צמד.

דקה 61: צהוב שלישי במשחק וראשון של קולומביה. פוארטה שלח יד אגרסיבית לפרצוף של שרקי, השופט האמריקאי לא היסס.

דקה 74: תיקול מאוחר של קמאבינגה על לרמה זיכה את קשר ריאל מדריד בצהוב, 10 דקות אחרי שעלה מהספסל.

דקה 77, שער! קולומביה צימקה ל-3:1: אולי מעט מאוחר מידי, אבל קולמביה נזכרה להגיע. קורדובה שמר על הכדור עם הגב, הסתובב, בעט ונבלם, הכדור הגיע ללרמה, שהשאיר בשמאל לקמפאס והאחרון בעט לקורה הרחוקה ופנימה.

דקה 85: איזו הזדמנות לצרפת. אוליסה בכדור ענק השאיר את אקיטיקה באחד על אחד, שחקן ליברפול ניסה לעבור את השוער ונבלם על ידו, אמבפה לקח את הכדור וכן הצליח לעבור את מונטרו, אבל הוא הגיע לזווית קשה והבעיטה שלו נבלמה על קו השער די בקלות.

דקה 90+1: כדור גדול של אוליסה מצא את אמבפה בצד השני, הפנומן השאיר לדין שהצטרף, המגן החזיר לו וכוכב ריאל בנגיעה בעט טוב, אבל לרשת החיצונית.

דקה 90+3: מצד לצד המצבים המשיכו להגיע. סמבה עצר שתי בעיטות רצופות בצד אחד והוציא קדימה מתפרצת של אקיטיקה עם הכדור ולצידו אמבפה ואוליסה. שחקנה של ליברפול במהלך מאוד אנוכי העדיף לבעוט כשחבריו לבד לגמרי והחמיץ את המסגרת.

דקה 90: שריקת הסיום במרילנד! נבחרת צרפת חתמה שבוע מוצלח בארה”ב על שתי נבחרות מדרום אמריקה, ואחרי ה-1:2 על ברזיל הגיע 1:3 על קולומביה.

הרכב נבחרת קולומביה: אלברו מונטרו, דניאל מוניוס, חואן קבאל, דוינסון סאנצ’ס, ג’והאן מוחיקה (דיבייר מצ’אדו, 63’), ג’פרסון לרמה, ריצ’רד ריוס (גוסטבו פוארטה, 46’), חאמס רודריגס (חואן קינטרו, 63’), לואיס דיאס (חמינטון חמפאס, 63’), ג’ון אריאס (אנדרס גומס, 46’) ולואיס סוארס (ג’ון קורדובה, 46’).

הרכב נבחרת צרפת: ברייס סמבה, פייר קאלולו, מקסנס לקרואה, לוקאס הרננדס, לוקה דין, אנגולו קאנטה, וורן זאייר-אמרי (אדוארדו קמאבינגה, 64’), מגנס אקליוש (רנדל קולו מואני, 64’), דזירה דואה (הוגו אקיטיקה, 64’), ראיין שרקי (מייקל אוליסה, 79’) ומרקוס תוראם (קיליאן אמבפה, 79’).