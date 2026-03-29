לאפורטה: קיבלתי החלטה לגבי מסי וצדקתי

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, התראיין לעיתון “ El Pais” ודיבר על מצבו הנוכחי של המועדון. במסגרת דבריו, התייחס לאפורטה לנושא עזיבתו של ליאו מסי, ואמר כי צדק כשהחליט לאפשר לו לעזוב בגלל המצב הכלכלי בו היה שרוי המועדון. הנשיא הוסיף כי היחסים עם פלורנטינו פרס, מקבילו בריאל מדריד, התדרדרו במשך החודשים האחרונים.

על מסי, גדול שחקני המועדון בכל הזמנים, אמר: "הייתי צריך לקבל החלטה ואני חושב שצדקתי, התוצאות מדברות בעד עצמן. הצלחנו לשקם את כלכלת המועדון, יצרנו קבוצה תחרותית והגיע הזמן לשינוי דורות. ליאו היה בסוף הקריירה שלו והיינו צריכים ליצור קבוצה חדשה. האם הייתי רוצה ליצור קבוצה חדשה עם ליאו? כן. היה ניסיון אבל זה לא היה אפשרי".

הנשיא התייחס מלערכת יחסים עתידית עם הכוכב הארגנטינאי: "מערכת היחסים העתידית תהיה כפי שליאו רוצה וכפי שבארסה רוצה. בשלב מסוים האינטרסים יתכנסו שוב".

ליאו מסי בימיו ברצלונה (רויטרס)

על פרויקט הסופרליג אותו עזבה הקבוצה: "החלטנו לנטוש את הסופרליג כי היא לא הובילה לשום מקום. כבר אמרנו להם את זה. בנוסף, אופ"א נקטה צעדים לשיפור הקיימות של הכדורגל באירופה".

לסיום, התייחס לפרשת נגריירה ואמר כי "בכל פעם שהתיק עומד להיסגר, הם מציגים ראיות שאינן חד משמעיות. אבל השופט, כדי להראות שהוא טיפל בתהליך היטב, נאלץ להאריך את החקירה בשישה חודשים נוספים. הם מנסים לבנות שקר לפיו השופטים מעדיפים את ברצלונה במקום את מדריד, ובכך הם מבקשים להכפיש את הרגע המפואר ביותר בתולדות המועדון, שהחל עם רייקארד והמשיך עם גווארדיולה. עם פלורנטינו, מאז הופעתו ב'פרשת נגריירה', היחסים התדרדרו".