יום ראשון, 29.03.2026 שעה 21:52
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

לאפורטה: קיבלתי החלטה לגבי מסי וצדקתי

נשיא ברצלונה התייחס לעזיבתו של הכוכב ואמר: "התוצאות מדברות בעד עצמן, ליאו היה בסוף הקריירה. האינטרסים יתכנסו שוב בעתיד". וגם: פרס והסופרליג

ז'ואן לאפורטה וליאו מסי (רויטרס)
ז'ואן לאפורטה וליאו מסי (רויטרס)

נשיא ברצלונה, ז’ואן לאפורטה, התראיין לעיתון “ El Pais” ודיבר על מצבו הנוכחי של המועדון. במסגרת דבריו, התייחס לאפורטה לנושא עזיבתו של ליאו מסי, ואמר כי צדק כשהחליט לאפשר לו לעזוב בגלל המצב הכלכלי בו היה שרוי המועדון. הנשיא הוסיף כי היחסים עם פלורנטינו פרס, מקבילו בריאל מדריד, התדרדרו במשך החודשים האחרונים.

על מסי, גדול שחקני המועדון בכל הזמנים, אמר: "הייתי צריך לקבל החלטה ואני חושב שצדקתי, התוצאות מדברות בעד עצמן. הצלחנו לשקם את כלכלת המועדון, יצרנו קבוצה תחרותית והגיע הזמן לשינוי דורות. ליאו היה בסוף הקריירה שלו והיינו צריכים ליצור קבוצה חדשה. האם הייתי רוצה ליצור קבוצה חדשה עם ליאו? כן. היה ניסיון אבל זה לא היה אפשרי".

הנשיא התייחס מלערכת יחסים עתידית עם הכוכב הארגנטינאי: "מערכת היחסים העתידית תהיה כפי שליאו רוצה וכפי שבארסה רוצה. בשלב מסוים האינטרסים יתכנסו שוב".

ליאו מסי בימיו ברצלונה (רויטרס)ליאו מסי בימיו ברצלונה (רויטרס)

על פרויקט הסופרליג אותו עזבה הקבוצה: "החלטנו לנטוש את הסופרליג כי היא לא הובילה לשום מקום. כבר אמרנו להם את זה. בנוסף, אופ"א נקטה צעדים לשיפור הקיימות של הכדורגל באירופה".

לסיום, התייחס לפרשת נגריירה ואמר כי "בכל פעם שהתיק עומד להיסגר, הם מציגים ראיות שאינן חד משמעיות. אבל השופט, כדי להראות שהוא טיפל בתהליך היטב, נאלץ להאריך את החקירה בשישה חודשים נוספים. הם מנסים לבנות שקר לפיו השופטים מעדיפים את ברצלונה במקום את מדריד, ובכך הם מבקשים להכפיש את הרגע המפואר ביותר בתולדות המועדון, שהחל עם רייקארד והמשיך עם גווארדיולה. עם פלורנטינו, מאז הופעתו ב'פרשת נגריירה', היחסים התדרדרו".

