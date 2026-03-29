אראוחו: פודן אמר שהכל בסדר, זה חלק מהמשחק

למרות שכדורגל הקבוצות נמצא בפגרה, יש סערות שקורות גם במהלך משחקי הידידות של הנבחרות לקראת המונדיאל. ביום שישי האחרון נפגשו אנגליה ואורוגוואי למשחק מסקרן לקראת אליפות העולם. המשחק הסתיים ב-1:1, אך כולם דיברו לאחר המשחק רק על דבר אחד: התיקול של רונאלד אראוחו על פיל פודן.

במהלך ההתמודדות קפטן ברצלונה תיקל בצורה קשה את שחקנה של מנצ’סטר סיטי. הבלם אמנם נגע בכדור אך לאחר מכן פגע עם הפקקים מעל לקרסול של האנגלי. למרות הכעס הרב מצד ספסל נבחרת שלושת האריות, ובראשם המאמן תומאס טוכל, אראוחו יצא אפילו ללא כרטיס צהוב למרות בדיקה של ה-VAR.

בסיום המשחק היו הרבה ביקורות על האורוגוואי בשל התיקול החזק למרות שמדובר במשחק ידידות בלבד, זאת בנוסף לכעס הרב מבחינת הקבוצות על העומס שעומד על שחקניהם רגע לפני המאני טיים של העונה.

“ברור שהלכתי לכדור, אין לי כוונות רעות. אני בסדר עם זה”

היום (ראשון) אראוחו התראיין והגיב לביקורות: "זו הייתה פעולה חזקה, אבל ברור שהלכתי לכדור ללא כל כוונה. אחרי המשחק שלחתי לו הודעה, הוא אמר לי שהוא בסדר ושאלו דברים של כדורגל. הרבה פעמים מנפחים דברים מעבר למה שהם, כי ברור שהלכתי לכדור. כולם מכירים אותי ויודעים שאין לי כוונות רעות”.

הבלם המשיך ואמר: "ראיתי את המהלך לאחר מכן. נכון שאם עוצרים את התמונה זה נראה מאוד חזק, אבל אני הולך לכדור מתוך כוונה להגיע אליו, ובמגרש היו השופט וגם ה-VAR. הדבר החשוב הוא שדיברתי איתו, הוא אמר שלא קרה כלום ושאלו דברים של כדורגל. אני בסדר עם זה".

בסיום התייחס הבלם גם לפציעת חברו לקבוצה, ראפיניה: “ממש כואב שהפציעה הזאת מגיעה דווקא עכשיו. אנחנו חייבים להישאר מקצוענים ולהמשיך הלאה. אני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר ויעזור לנו לצלוח את שאר המשימות שנותרו לנו העונה”.