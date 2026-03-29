יום ראשון, 29.03.2026 שעה 21:54
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

אראוחו: פודן אמר שהכל בסדר, זה חלק מהמשחק

בלם ברצלונה, שעורר סערה לאחר תיקול חריף על שחקן מנצ'סטר סיטי, אמר בריאיון: "הרבה פעמים מנפחים דברים מעבר למה שהם". וגם: הפציעה של ראפיניה

פודן ואראוחו (IMAGO)
פודן ואראוחו (IMAGO)

למרות שכדורגל הקבוצות נמצא בפגרה, יש סערות שקורות גם במהלך משחקי הידידות של הנבחרות לקראת המונדיאל. ביום שישי האחרון נפגשו אנגליה ואורוגוואי למשחק מסקרן לקראת אליפות העולם. המשחק הסתיים ב-1:1, אך כולם דיברו לאחר המשחק רק על דבר אחד: התיקול של רונאלד אראוחו על פיל פודן.

במהלך ההתמודדות קפטן ברצלונה תיקל בצורה קשה את שחקנה של מנצ’סטר סיטי. הבלם אמנם נגע בכדור אך לאחר מכן פגע עם הפקקים מעל לקרסול של האנגלי. למרות הכעס הרב מצד ספסל נבחרת שלושת האריות, ובראשם המאמן תומאס טוכל, אראוחו יצא אפילו ללא כרטיס צהוב למרות בדיקה של ה-VAR.

בסיום המשחק היו הרבה ביקורות על האורוגוואי בשל התיקול החזק למרות שמדובר במשחק ידידות בלבד, זאת בנוסף לכעס הרב מבחינת הקבוצות על העומס שעומד על שחקניהם רגע לפני המאני טיים של העונה.

אראוחו במהלך המשחק (IMAGO)

“ברור שהלכתי לכדור, אין לי כוונות רעות. אני בסדר עם זה”

היום (ראשון) אראוחו התראיין והגיב לביקורות: "זו הייתה פעולה חזקה, אבל ברור שהלכתי לכדור ללא כל כוונה. אחרי המשחק שלחתי לו הודעה, הוא אמר לי שהוא בסדר ושאלו דברים של כדורגל. הרבה פעמים מנפחים דברים מעבר למה שהם, כי ברור שהלכתי לכדור. כולם מכירים אותי ויודעים שאין לי כוונות רעות”.

הבלם המשיך ואמר: "ראיתי את המהלך לאחר מכן. נכון שאם עוצרים את התמונה זה נראה מאוד חזק, אבל אני הולך לכדור מתוך כוונה להגיע אליו, ובמגרש היו השופט וגם ה-VAR. הדבר החשוב הוא שדיברתי איתו, הוא אמר שלא קרה כלום ושאלו דברים של כדורגל. אני בסדר עם זה".

רונאלד אראוחו (רויטרס)

בסיום התייחס הבלם גם לפציעת חברו לקבוצה, ראפיניה: “ממש כואב שהפציעה הזאת מגיעה דווקא עכשיו. אנחנו חייבים להישאר מקצוענים ולהמשיך הלאה. אני מקווה שהוא יחזור כמה שיותר מהר ויעזור לנו לצלוח את שאר המשימות שנותרו לנו העונה”.

