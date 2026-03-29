במשחק החזרה של הליגה: 73:96 לרמלה על פ"ת

אחרי כמעט חודש של השבתה בעקבות המלחמה עם איראן ולבנון והירי הרקטי לעבר שטח מדינת ישראל, הספורט הישראלי מתחיל לחזור לפעילות והערב (ראשון) חזרה לפעילות גם ליגת העל בכדורסל נשים.

במשחק החזרה, אליצור רמלה אירחה את בנות פתח תקווה במסגרת המחזור החמישי של הבית העליון, עלתה ליתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון ולבסוף הביסה אותה 73:96.

קלעו לרמלה: מאי רווח (12 אסיסטים) 25 נקודות, עדן רוטברג (5 ריבאונדים) 18, ג’ני סימס (9 ריבאונדים, 8 אסיסטים) ומיקה ביתן (7 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 13 כ”א, תמר בר גל (8 ריבאונדים) 11, אופיר קירשטיין 9, גלי מלצר 5, נויה פנקר 2.

קלעו לפתח תקווה: נועה וואשדי 25 נקודות, אופיר קסטן רז (6 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 17, פז תשובה (5 אסיסטים) 11, אריאנה פיליפס (7 ריבאונדים) 8, מאי דיין ואלה דובינר 5 כ”א, הראל צור 2.