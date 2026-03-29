יום שני, 06.04.2026 שעה 06:46
כדורסל ישראלי  >> ליגת אתנה נשים
ליגת אתנה נשים 25-26
 בית עליון 
762638-326139עירוני ר"ג
612668-282639הפועל ראשל"צ
592329-267936מכבי בנות אשדוד
512719-260737מכבי חיפה
502600-257833אליצור רמלה
 בית תחתון 
573039-301239אליצור חולון
572809-278139 מכבי כרמיאל בית הכרם
542927-264438בנות פ"ת
522659-264238הפועל לב י-ם
413220-257838הפועל ב"ש/דימונה

במשחק החזרה של הליגה: 73:96 לרמלה על פ"ת

אחרי חודש של השבתה, ליגת העל בכדורסל נשים חזרה עם חיסרון של זרות רבות. רווח (25 נק') ורוטברג (18) הובילו את המנצחת, וואשדי (25) בלטה מנגד

שחקניות אליצור רמלה (חגי מיכאלי)
אחרי כמעט חודש של השבתה בעקבות המלחמה עם איראן ולבנון והירי הרקטי לעבר שטח מדינת ישראל, הספורט הישראלי מתחיל לחזור לפעילות ואתמול (ראשון) חזרה לפעילות גם ליגת העל בכדורסל נשים.

במשחק החזרה, אליצור רמלה אירחה את בנות פתח תקווה במסגרת המחזור החמישי של הבית העליון, עלתה ליתרון דו ספרתי כבר ברבע הראשון ולבסוף הביסה אותה 73:96. 

קלעו לרמלה: מאי רווח (12 אסיסטים) 25 נקודות, עדן רוטברג (5 ריבאונדים) 18, ג’ני סימס (9 ריבאונדים, 8 אסיסטים) ומיקה ביתן (7 ריבאונדים, 5 אסיסטים) 13 כ”א, תמר בר גל (8 ריבאונדים) 11, אופיר קירשטיין 9, גלי מלצר 5, נויה פנקר 2.

קלעו לפתח תקווה: נועה וואשדי 25 נקודות, אופיר קסטן רז (6 ריבאונדים, 6 אסיסטים) 17, פז תשובה (5 אסיסטים) 11, אריאנה פיליפס (7 ריבאונדים) 8, מאי דיין ואלה דובינר 5 כ”א, הראל צור 2.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
