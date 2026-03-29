"עשינו את מקסימום בהיערכות, צריכים לשוב לנצח"

לאחר פגרה של למעלה מחודש ומאזן מושלם בחמשת משחקי האימון, מכבי נתניה תחזור ביום ראשון לליגה ותנסה לנצח את מ.ס אשדוד (19:00) בחוץ כדי להשכיח מעט את התבוסה מול בית"ר ירושלים וגם כדי להשאיר לעצמה סיכוי להשתחל לפלייאוף העליון.

מהסגל של רוני לוי, שקיבל בחזרה את מרבית הפצועים, צפוי להמשיך להיעדר השוער עומר ניראון, שעדיין לא החלים מפציעתו, כאשר גם הקשר יובל שדה עדיין לא חזר להתאמן ונמצא בספק גדול למשחק.

“אנחנו צריכים לחזור לנצח עם ובלי קשר להפסד האחרון. לא שיחקנו חודש וזו חידה לכל קבוצה איך היא תחזור. מבחינתנו עשינו את המקסימום בהיערכות. התחלנו להתאמן ראשונים, כל הזרים כאן ועשינו משחקי אימון טובים. גם רוני התחבר יותר עם השחקנים. עכשיו הגיע הזמן לנצח ולשחק טוב", אמרו במועדון.

רוני לוי (חג'אג' רחאל)

חדשות בנוער: טלפה האריך חוזה, פלדמן יישאר

בינתיים, בקבוצה סימנו וי על החתמתו של הקשר הצעיר של קבוצת הנוער, אלכס טלפה. השחקן, שנמנה על סגל נבחרת הנוער והחל לאחרונה להשתלב בקבוצה הבוגרת, האריך הבוקר (ראשון) את חוזהו במועדון עד לתום עונת 2029/30, באמצעות סוכניו רועי דניאל וירדן פרין, כאשר בנתניה רצו להימנע ממקרים כמו של ניקיטה סטוינוב ועידן ברנס.

עוד בקבוצת הנוער, לאחר ההתעניינות מצסק"א 1948 הבולגרית, שנחשפה ב-ONE, מסתמנת תפנית: מאמן קבוצת הנוער סשה פלדמן, שמוביל את הקבוצה לצמרת הטבלה, צפוי להמשיך במועדון ולחתום על חוזה חדש בתקופה הקרובה.