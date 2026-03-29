5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

"עשינו את מקסימום בהיערכות, צריכים לשוב לנצח"

בנתניה מוכנים לחזרת הליגה נגד אשדוד: שדה בספק, ניראון ייעדר. טלפה, שהחל להשתלב בבוגרת, חתם עד 2030. אחרי ההתעניינות מחו"ל: פלדמן יישאר בנוער

שחקני מכבי נתניה (חג'אג' רחאל)
לאחר פגרה של למעלה מחודש ומאזן מושלם בחמשת משחקי האימון, מכבי נתניה תחזור ביום ראשון לליגה ותנסה לנצח את מ.ס אשדוד (19:00) בחוץ כדי להשכיח מעט את התבוסה מול בית"ר ירושלים וגם כדי להשאיר לעצמה סיכוי להשתחל לפלייאוף העליון.

מהסגל של רוני לוי, שקיבל בחזרה את מרבית הפצועים, צפוי להמשיך להיעדר השוער עומר ניראון, שעדיין לא החלים מפציעתו, כאשר גם הקשר יובל שדה עדיין לא חזר להתאמן ונמצא בספק גדול למשחק.

“אנחנו צריכים לחזור לנצח עם ובלי קשר להפסד האחרון. לא שיחקנו חודש וזו חידה לכל קבוצה איך היא תחזור. מבחינתנו עשינו את המקסימום בהיערכות. התחלנו להתאמן ראשונים, כל הזרים כאן ועשינו משחקי אימון טובים. גם רוני התחבר יותר עם השחקנים. עכשיו הגיע הזמן לנצח ולשחק טוב", אמרו במועדון.

רוני לוי (חגרוני לוי (חג'אג' רחאל)

חדשות בנוער: טלפה האריך חוזה, פלדמן יישאר

בינתיים, בקבוצה סימנו וי על החתמתו של הקשר הצעיר של קבוצת הנוער, אלכס טלפה. השחקן, שנמנה על סגל נבחרת הנוער והחל לאחרונה להשתלב בקבוצה הבוגרת, האריך הבוקר (ראשון) את חוזהו במועדון עד לתום עונת 2029/30, באמצעות סוכניו רועי דניאל וירדן פרין, כאשר בנתניה רצו להימנע ממקרים כמו של ניקיטה סטוינוב ועידן ברנס.

עוד בקבוצת הנוער, לאחר ההתעניינות מצסק"א 1948 הבולגרית, שנחשפה ב-ONE, מסתמנת תפנית: מאמן קבוצת הנוער סשה פלדמן, שמוביל את הקבוצה לצמרת הטבלה, צפוי להמשיך במועדון ולחתום על חוזה חדש בתקופה הקרובה.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
