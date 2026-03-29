מכה קשה לי-ם: מסתמן שזוסמן סיים את העונה

אחרי שהירושלמים עבדו כדי להכשיר את הכוכב למפגש נגד טורק טלקום בעקבות הדלקת שלו בברך, כעת נראה שאלון ייאלץ להסתדר בלעדיו כשהכדורסל בארץ ישוב

יובל זוסמן (רועי כפיר)
העונה האירופית של הפועל ירושלים הסתיימה מוקדם מהצפוי והצרות של הקבוצה מהבירה, כאלו שהחלו עוד לפני מבצע ‘שאגת הארי’, ממשיכות לרדוף אותה שכן נראה שיובל זוסמן סיים את העונה.

הפורוורד של הפועל ירושלים נפצע כזכור מול מכבי תל אביב ואובחן לאחר מכן עם דלקת בברך. בקבוצה עבדו על להכשיר אותו למשחק מול טורק טלקום אנקרה ברבע גמר היורוקאפ וזוסמן אף שיחק מול הטורקים במה שהיה משחקה האחרון של ירושלים במפעל, רק שבסיומה של ההתמודדות השחקן לא הרגיש שהוא במאת האחוזים. 

מאז אותו המשחק הפורוורד נמצא במנוחה ואצל הקבוצה מהבירה עדיין לא התקבלה החלטה סופית, אך לאור האינטנסיביות שצפויה להיות בזירה המקומית עם חזרתה של הליגה הנטייה היא שלא לשתפו כך שנראה שזוסמן גמר את העונה.

יונתן אלון. ייאלץ להסתדר ללא זוסמן? (ראובן שוורץ)

מצבה של ירושלים בליגה

נזכיר שנכון לכרגע אין ודאות ברורה על חזרת הכדורסל הישראלי, אבל כן היה רוב שלא לקיים בועה ואם הכל יילך חלק הכדורסל ישוב לפעילות באפריל, במתווה שעדיין לא פורסם רשמית. בכל מקרה, ירושלים יצאה על ה”פגרה” כשהיא במקום החמישי בליגה עם 12 ניצחונות וחמישה הפסדים.

בשנה שעברה הקבוצה של יונתן אלון הגיעה עד לגמר ואף ניצחה במשחק השני בסדרה את מכבי תל אביב כדי לאזן ל-1:1, אבל אז החלה מה שלימים התבררה כזירה הראשונית אל מול איראן. בסופו של דבר הגמר הזה לא שוחק עד לסופו ולא הייתה אלופה.

