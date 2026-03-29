יום ראשון, 29.03.2026 שעה 19:33
כדורסל עולמי  >> נ.ב.א
נ.ב.א 25-26
 מזרח 
73%8106-869274דטרויט פיסטונס
68%7772-836473בוסטון סלטיקס
65%8074-852774ניו יורק ניקס
61%8531-879774קליבלנד קאבלירס
56%8744-886875אטלנטה הוקס
55%8353-844774טורונטו ראפטורס
55%8699-866275פילדלפיה 76'
54%8166-823371אורלנדו מג'יק
53%8351-874475שארלוט הורנטס
48%8856-895175מיאמי היט
41%8471-801773מילווקי באקס
41%9035-874575שיקגו בולס
24%8555-790774ברוקלין נטס
24%8868-813472וושינגטון וויזארדס
23%8989-831374אינדיאנה פייסרס
 מערב 
77%7988-868774אוקלהומה ת'אנדר
76%7980-858872סן אנטוניו ספרס
63%8846-916176דנבר נאגטס
63%8080-839473יוסטון רוקטס
60%8599-863775לוס אנג'לס לייקרס
59%8632-882775מינסוטה טימברוולבס
56%8078-824373פיניקס סאנס
52%8123-824873לוס אנג'לס קליפרס
51%8604-866575גולדן סטייט ווריורס
48%8756-867675פורטלנד בלייזרס
35%8711-841474דאלאס מאבריקס
34%8715-842673ניו אורלינס פליקנס
31%9004-863475ממפיס גריזליס
28%9406-886175יוטה ג'אז
27%9073-833875סקרמנטו קינגס

פורטלנד ודני במוקד: לקראת לילה גורלי ב-NBA

המאבק על הפלייאוף ופליי-אין בשיאו ובין ראשון לשני יירשם ערב קריטי: אבדיה עלול לאבד סופית מקום בטופ 6, גם ניו יורק וגולדן סטייט במאני טיים

דני אבדיה (רויטרס)
דני אבדיה (רויטרס)

העונה הסדירה ב-NBA מתקרבת לסיום והלילה (בין ראשון לשני) מספר קבוצות עשויות לדעת סופית אם ישחקו בפלייאוף או בפליי-אין, ובמוקד נמצאים דני אבדיה ופורטלנד שעשויים לאבד סופית את הסיכוי לפלייאוף.

אם יפסידו הלילה, או במקביל אם יוסטון תנצח, הטרייל בלייזרס יגיעו לסיום העונה הסדירה מהפליי-אין. במקביל, עוד מספר קבוצות עשויות להכריע את גורלן. ניצחון יעניק לבוסטון סופית את המקום בפלייאוף, כשגם הפסד של טורונטו או ניצחון של הניקס יעשו את העבודה עבור הסלטיקס. 

גם הניקס וגולדן סטייט בימים מכריעים

גם ניו יורק ניקס תוכל להבטיח את המקום בפלייאוף עם ניצחון. גולדן סטייט תאבד סופית את הסיכוי לפלייאוף ותשחק בפלייאין במידה שתפסיד, או אם יוסטון תנצח. 

אנחנו לקראת הלילות האחרונים שיתנו את התמונה המלאה לרגעי ההכרעה של העונה, כשהפליי-אין ישוחק כבר בעוד כשבועיים ב-14 עד ה-17 באפריל, והפלייאוף יצא לדרך ב-18 באפריל.

