פורטלנד ודני במוקד: לקראת לילה גורלי ב-NBA

העונה הסדירה ב-NBA מתקרבת לסיום והלילה (בין ראשון לשני) מספר קבוצות עשויות לדעת סופית אם ישחקו בפלייאוף או בפליי-אין, ובמוקד נמצאים דני אבדיה ופורטלנד שעשויים לאבד סופית את הסיכוי לפלייאוף.

אם יפסידו הלילה, או במקביל אם יוסטון תנצח, הטרייל בלייזרס יגיעו לסיום העונה הסדירה מהפליי-אין. במקביל, עוד מספר קבוצות עשויות להכריע את גורלן. ניצחון יעניק לבוסטון סופית את המקום בפלייאוף, כשגם הפסד של טורונטו או ניצחון של הניקס יעשו את העבודה עבור הסלטיקס.

גם הניקס וגולדן סטייט בימים מכריעים

גם ניו יורק ניקס תוכל להבטיח את המקום בפלייאוף עם ניצחון. גולדן סטייט תאבד סופית את הסיכוי לפלייאוף ותשחק בפלייאין במידה שתפסיד, או אם יוסטון תנצח.

אנחנו לקראת הלילות האחרונים שיתנו את התמונה המלאה לרגעי ההכרעה של העונה, כשהפליי-אין ישוחק כבר בעוד כשבועיים ב-14 עד ה-17 באפריל, והפלייאוף יצא לדרך ב-18 באפריל.