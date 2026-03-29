נגמר מהר: איגור טודור עזב את טוטנהאם

טלטלה נוספת בטוטנהאם: המאמן הקרואטי איגור טודור סיים את דרכו במועדון לאחר קדנציה קצרה במיוחד של 44 ימים בלבד, כך הודיע המועדון בהודעה רשמית. טודור, שמונה לתפקיד באמצע פברואר כמחליפו של תומאס פרנק עד לסיום העונה, לא הצליח לייצב את הקבוצה מצפון לונדון. תחת הדרכתו, טוטנהאם המשיכה להציג יכולת חלשה ונקלעה למאבקי התחתית בפרמייר ליג.

במהלך כהונתו הספיק טודור להדריך את הקבוצה בשבעה משחקים בלבד, כאשר לא הצליח להשיג ניצחון ליגה והשאיר את הקבוצה במקום ה-17, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום. המשחק האחרון שלו על הקווים הסתיים בהפסד 3:0 לנוטינגהאם פורסט, יריבה ישירה במאבקי ההישרדות, תוצאה שהחריפה את הלחץ במועדון והובילה להחלטה על פרידה.

הודעת המועדון: “ההחלטה התקבלה בהסכמה הדדית”

בהודעת המועדון נמסר כי ההחלטה התקבלה "בהסכמה הדדית", תוך הבעת תודה לטודור על עבודתו בתקופה הקצרה. כעת, טוטנהאם צפויה למנות מאמן חדש בתקווה לבלום את ההידרדרות ולהבטיח את הישארותה בליגה. הקבוצה אישרה שגם מאמן השוערים טומיסלב רוג'יץ' והמאמן הפיזי ריקרדו רגנאצ'י עזבו ועוזרו של טודור, ברונו סלטור, יפקח על אימוני השחקנים במועדון עד להחתמת מאמן חדש.

שחקני טוטנהאם, עוד טלטלה בעונה הקשה (IMAGO)

בהודעת הפרידה של טוטנהאם, המועדון התייחס גם לפטירת אביו של טודור, שהלך לעולמו לפני המשחק מול פורסט, וכתוצאה מכך המאמן לא התראיין מאז לתקשורת: “אנו מכירים גם באבל שעבר איגור לאחרונה ושולחים את תמיכתנו לו ולמשפחתו בתקופה קשה זו”.