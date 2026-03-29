ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

נגמר מהר: איגור טודור עזב את טוטנהאם

המועדון הלונדוני, שמסובך במאבקי הירידה בפרמייר ליג, הודיע רשמית על סיום דרכו של המאמן הקרואטי לאחר 44 ימים בלבד. עדיין לא ידוע מי יחליף אותו

איגור טודור חסר אונים (IMAGO)
איגור טודור חסר אונים (IMAGO)

טלטלה נוספת בטוטנהאם: המאמן הקרואטי איגור טודור סיים את דרכו במועדון לאחר קדנציה קצרה במיוחד של 44 ימים בלבד, כך הודיע המועדון בהודעה רשמית. טודור, שמונה לתפקיד באמצע פברואר כמחליפו של תומאס פרנק עד לסיום העונה, לא הצליח לייצב את הקבוצה מצפון לונדון. תחת הדרכתו, טוטנהאם המשיכה להציג יכולת חלשה ונקלעה למאבקי התחתית בפרמייר ליג.

במהלך כהונתו הספיק טודור להדריך את הקבוצה בשבעה משחקים בלבד, כאשר לא הצליח להשיג ניצחון ליגה והשאיר את הקבוצה במקום ה-17, נקודה אחת בלבד מעל הקו האדום. המשחק האחרון שלו על הקווים הסתיים בהפסד 3:0 לנוטינגהאם פורסט, יריבה ישירה במאבקי ההישרדות, תוצאה שהחריפה את הלחץ במועדון והובילה להחלטה על פרידה.

הודעת המועדון: “ההחלטה התקבלה בהסכמה הדדית”

בהודעת המועדון נמסר כי ההחלטה התקבלה "בהסכמה הדדית", תוך הבעת תודה לטודור על עבודתו בתקופה הקצרה. כעת, טוטנהאם צפויה למנות מאמן חדש בתקווה לבלום את ההידרדרות ולהבטיח את הישארותה בליגה. הקבוצה אישרה שגם מאמן השוערים טומיסלב רוג'יץ' והמאמן הפיזי ריקרדו רגנאצ'י עזבו ועוזרו של טודור, ברונו סלטור, יפקח על אימוני השחקנים במועדון עד להחתמת מאמן חדש.

שחקני טוטנהאם, עוד טלטלה בעונה הקשה (IMAGO)

בהודעת הפרידה של טוטנהאם, המועדון התייחס גם לפטירת אביו של טודור, שהלך לעולמו לפני המשחק מול פורסט, וכתוצאה מכך המאמן לא התראיין מאז לתקשורת: “אנו מכירים גם באבל שעבר איגור לאחרונה ושולחים את תמיכתנו לו ולמשפחתו בתקופה קשה זו”.

