יום ראשון, 29.03.2026 שעה 20:16
ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

אורדבסי פנתה להפועל פ"ת: רוצים את קליי

סגנית מוליכת הליגה הקזחית הגישה הצעה במטרה לצרף את השחקן באופן מיידי, אך פ"ת לא מרוצה מהסכום. סונגה צפוי להיעדר מול הפועל ב"ש. וגם: מוסונדה

קליי (ראובן שוורץ)

בהפועל פתח תקווה מחכים לחזרת ליגת העל, כשהקבוצה של עומר פרץ תתארח ביום שבת אצל הפועל באר שבע במטרה להשלים את המשימה ואת העונה הנפלאה של המועדון, עם העפלה לפלייאוף העליון.

בינתיים, ההצלחה של הקבוצה עושה את שלה: ל-ONE נודע לראשונה כי קבוצת אורדבסי הקזחית פנתה לאחרונה למלאבסים במטרה לצרף את שחקן ההתקפה קליי באופן מיידי, כאשר חלון ההעברות במדינה מסתיים בסוף השבוע.

הליגה הקזחית נפתחה רק לאחרונה, כאשר לאחר שלושה מחזורים הקבוצה מדורגת במקום השני בטבלה, עם אותו מספר נקודות של קייראט, קבוצתו של דן גלזר, שמדורגת רביעית. שחקן ההתקפה סיפר זאת גם לחבריו, כאשר הקבוצה הגישה הצעה על סך כמה מאות אלפי דולרים.

קליי בפעולה, זוכה לעניין מהליגה הקזחית (אורן בן חקון)

אלא שהפועל פ”ת לא מוכנה לשחררו ודורשת סכום גבוה יותר, כאשר פציעה שנגרמה לסונגה משפיעה, ובמועדון לא רוצים להחליש את הקבוצה וכן רוצים להשלים את המשימה בהעפלה לפלייאוף העליון ולסיים את העונה טוב ככל הניתן.

קליי, כבש העונה ארבעה שערי ליגה, בישל ארבעה נוספים והפך לשחקן הרכב קבוע ב-11 של עומר פרץ. עושה רושם שאם ההצעה לא תהיה גבוה יותר, העסקה לא תצא אל הפועל, כאשר ייתכנו התפתחויות בימים הקרובים אם הקזחים יעלו את ההצעה.

מוסונדה יחזור בחמישי, סונגה סובל מכאבים במפשעה

הבלם אלכס מוסונדה, שנמצא עם נבחרת גבון, אמור לחזור לישראל ביום חמישי, כאשר הוא צפוי לערוך שני אימונים עם הקבוצה ואמור להיות בסגל. בוני אמיין חזר היום לאימונים כמעט מלאים ואמור להיות כשיר ולהיכלל ב-11 של עומר פרץ.

עומר פרץ, אם ההצעה לא תעלה הוא צפוי לשמור על קליי בקבוצה (עמרי שטיין)

אלא שהבעיה של המלאבסים מגיעה מכיוונו של צ’אפיוקה סונגה, אחד השחקנים המשמעותיים של המועדון, שסובל מכאבים במפשעה ובאיזור הבטן ועדיין לא חזר להתאמן. כרגע, הסיכויים שיוכלל להיכלל בסגל נמוכים, כאשר טרם ברור כמה זמן ייקח לו לחזור לפעילות. לפיכך הוא עשוי להיות בספק גם למשחק מול הפועל ת”א במחזור האחרון בעונה הסדירה.

