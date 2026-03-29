יום ראשון, 29.03.2026 שעה 20:17
כדורגל עולמי

"עם כדורגל כזה, פורטוגל לא תגיע אפילו לרבע"

מאמן העבר, ריקרדו פרטי, ביקר את הנבחרת של רוברטו מרטינס לאחר ה-0:0 מול נבחרת מקסיקו: "הם אמרו שהם מכוונים להיות אלופי העולם, זו פשוט אכזבה"

פדרו נטו ראש בראש (IMAGO)
פדרו נטו ראש בראש (IMAGO)

פגרת הנבחרות ממשיכה עם משחקי הידידות, כאשר היום (ראשון) פורטוגל, אחת הנבחרות המדוברות ביותר, פגשה את מקסיקו, אחת מהמדינות המארחות, במשחק מאכזב שהסתיים ב-0:0. אמנם מדובר במשחק לא רשמי אך הנבחרת של רוברטו מרטינס ספגה לא מעט ביקורות לאחר סיום המשחק.

אחת מהביקורות שפורטוגל ספגה הייתה ממאמן מקסיקו לשעבר, ריקרדו “טוקה” פרטי. המאמן בן ה-72 לא חסך על הפורטוגלים ואמר: “בהתחשב במשחק, פורטוגל הייתה עדיפה בהרבה. אבל המאמן אמר שהם מכוונים להיות אלופי העולם. עם הכדורגל הקטן הזה שהם שיחקו היום, הם אפילו לא יגיעו לרבע הגמר, באמת. עבורי, פורטוגל הייתה אכזבה, אכזבה".

נבחרת פורטוגל העפילה למונדיאל לאחר שגברה על אירלנד, הונגריה וארמניה בשלב הבתים. ב-2022, הפורטוגלים הגיעו עד לשלב רבע הגמר והודחו מול מרוקו וביורו 2024 הודחו גם כן באותו שלב לאחר הפסד בפנדלים לצרפת. הפעם האחרונה בה כריסטיאנו רונאלדו וחבריו עברו את שלב שמונה האחרונות הייתה ביורו 2016, אז גם המשיכו עד לזכייה בתואר.

