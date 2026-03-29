בניגוד לשמועות: לא נגרם נזק לאצטדיון טרנר

לאחר אזעקות רבות בדרום הארץ, נפילה היום (ראשון) בבאר שבע הובילה לגל שמועות על נזק באצטדיון טרנר, אך מדובר בשמועות בלבד ולאצטדיון לא קרה שום דבר.

הפייק ניוז בנוגע לנפילה, שהתרחשה בשטח פתוח בסמוך לשכונת מגורים, הובילה גם לדיווחים בנוגע למגרש הכדורגל, אך כאמור זה לא נפגע כלל מהנפילה.

הפועל באר שבע חזרה היום (ראשון) לראשונה מזה כחודש להתאמן עם סגל זרים מלא, כששתי אזעקות תפסו את שחקניה לפני תחילת האימון, ואלה ניגשו למרחב המוגן. בשבת הקבוצה צפויה לחזור לשחק במסגרת הליגה מול הפועל פתח תקווה באצטדיון הביתי.

לאחר מכן וכדי להתסכל בעצמו על מה שקורה באצטדיון בבירת הנגב, ראש העיר של באר שבע, רוביק דנילוביץ, הגיע לעשות סיור.