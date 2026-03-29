התקדמות במו"מ בין מכבי תל אביב לעודד קטש

מכבי תל אביב נמצאת בעיצומו של המאבק על כניסה לפליי-אין בתקווה להשלים את אחד הקאמבקים הכי מרשימים בפורמט החדש של היורוליג, אך מאחורי הקלעים במועדון עובדים על מטרות העל המיידיות – כפי שכבר דווח לראשונה ב-ONE, הארכת חוזהו של המאמן עודד קטש, ולאחר מכן גם זו של תמיר בלאט.

המשא ומתן בין הצדדים מתנהל כבר תקופה ולאחרונה נרשמה אפילו התקרבות מסוימת, כאשר אצל הצהובים-כחולים קיימת אופטימיות שיצליחו להשאיר את אחד הנכסים המוערכים שלהם בדמות המאמן, שכבר מספר שנים עומד על הקווים שלהם.

מחזיקת הגביע נראית נהדר בתחרות הבכירה של אירופה כאשר הקבוצה עלתה על דרך המלך ולאחר פתיחה של 10:3 ביורוליג עודד קטש וחניכיו המשיכו ל-14:6 בדרך למאזן חיובי לראשונה העונה בתחרות הבכירה של אירופה, זאת כאשר נותרו להם עוד חמישה משחקים לסיומה של העונה הסדירה וכשהם רחוקים שני ניצחונות מהמקום העשירי.

במועדון יש הדוחפים לנצל את האופציה על בריסט

חמשת המשחקים שנותרו לעודד קטש וחניכיו הם נגד אנדולו אפס, באסקוניה, פאריס, משחק השלמה נגד הפועל תל אביב ומחזור סיום נגד וירטוס בולוניה. בתוך כך, מעבר לרצון העז להאריך את חוזיהם של קטש ובלאט, כזכור יש במועדון כבר את מי שדוחף לנצל את האופציה על אושיי בריסט.