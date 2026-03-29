ליגת העל Winner 25-26
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

שפסו סיים את העונה, מייקל צפוי לחזור לאימונים

הבלם של עירוני טבריה סובל מקרע במפשעה ולא יוכל לעזור במאבק נגד הירידה. החלוץ הניגרי ישוב באופן חלקי לאימוני הקבוצה ונמצא בספק לבית"ר ירושלים

הארון שפסו (שחר גרוס)
הארון שפסו (שחר גרוס)

עירוני טבריה תחזור בסוף השבוע למגרשים, כמו יתר קבוצות ליגת העל, כשהיא תפגוש את בית”ר ירושלים בטדי (שבת, 20:30) במסגרת המחזור ה-25 בליגת העל. 

הבלם הארון שפסו, ששמח מאוד בשבוע שעבר כאשר בוטל כתב האישום בפרשת החוזים הכפולים נגדו, קיבל חדשות רעות הבוקר. לאחר שבאימון בשבוע שעבר חש כאבים במפשעה, התברר שהוא סובל מקרע ויחמיץ את המשך העונה.

שפסו, שמשחק בטבריה זו השנה החמישית, רשם 98 הופעות במועדון שבהן כבש ארבעה שערים, כולם בעונה שעברה. כעת הוא לא יוכל לעזור לקבוצה במאבק נגד הירידה.

בנושא אחר, החלוץ פיטר מייקל, שפצוע בשריר הירך האחורי מאז פברואר, אמור לחזור במהלך השבוע לאימונים חלקיים. הוא עדיין בספק גדול למשחק בשבת.

