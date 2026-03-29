שפסו סיים את העונה, מייקל צפוי לחזור לאימונים

עירוני טבריה תחזור בסוף השבוע למגרשים, כמו יתר קבוצות ליגת העל, כשהיא תפגוש את בית”ר ירושלים בטדי (שבת, 20:30) במסגרת המחזור ה-25 בליגת העל.

הבלם הארון שפסו, ששמח מאוד בשבוע שעבר כאשר בוטל כתב האישום בפרשת החוזים הכפולים נגדו, קיבל חדשות רעות הבוקר. לאחר שבאימון בשבוע שעבר חש כאבים במפשעה, התברר שהוא סובל מקרע ויחמיץ את המשך העונה.

שפסו, שמשחק בטבריה זו השנה החמישית, רשם 98 הופעות במועדון שבהן כבש ארבעה שערים, כולם בעונה שעברה. כעת הוא לא יוכל לעזור לקבוצה במאבק נגד הירידה.

בנושא אחר, החלוץ פיטר מייקל, שפצוע בשריר הירך האחורי מאז פברואר, אמור לחזור במהלך השבוע לאימונים חלקיים. הוא עדיין בספק גדול למשחק בשבת.