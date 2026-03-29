חושבת קדימה: אינטר סימנה מחליף לבאסטוני

הקיץ ממשיך להתקרב והקבוצות מגבירות קצב בנוגע לרכש לקראת העונה הבאה. לאחר שדווח כי ברצלונה רוצה להחתים את בלמה של אינטר, אלסנדרו באסטוני, האיטלקים לא מבזבזים זמן וסימנו מחליף, ריקארדו קלאפיורי.

שחקנה האיטלקי של ארסנל הגיע ללונדון בקיץ 2024 תמורת 45 מיליון אירו מבולוניה, ונראה שחזרתו לאיטליה הולכת להיות מהירה מהצפוי. לפי ‘פוטבול איטליה’, ארסנל תהיה מוכנה למכור את שחקן ההגנה תמורת 50 מיליון אירו ובכך לעשות עליו רווח מזערי בשנתיים בהם היה במועדון.

אינטר יכולה לצאת ברווח עם שחקן שמתאים לה בדיוק

עבור אינטר הסכום לא אמור להוות בעיה גדולה בשל מכירתו של באסטוני. לפי הדיווחים ברצלונה צפויה לשלם על הבלם באזור ה-80 מיליון אירו, או פחות ובתוספת שחקן מקטלוניה. כך שכתוצאה מהחלפת הבלמים האיטלקים היא עשויה אפילו לצאת ברווח לא קטן.

ריקרדו קלאפיורי במדי נבחרת איטליה (IMAGO)

קלאפיורי יכול להיות בינגו עבור הסגל של כריסטיאן קיבו. שחקנה של ארסנל כבר מכיר את הסרייה א’, ועם הקבוצה מלונדון הוא צבר נסיון אירופי מרשים בליגת האלופות. בנוסף, השחקן יכול לשחק גם כמגן שמאלי וגם כבלם, דבר אשר יעזור לגמישות הסגל של אינטר בחוליית ההגנה.