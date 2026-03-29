יום ראשון, 29.03.2026 שעה 21:19
כדורגל עולמי  >> ליגה אנגלית
ליגה אנגלית 25-26
7022-6131ארסנל1
6128-6030מנצ'סטר סיטי2
5543-5631מנצ'סטר יונייטד3
5437-4231אסטון וילה4
4942-5031ליברפול5
4838-5331צ'לסי6
4642-4631ברנטפורד7
4635-3731אברטון8
4444-4331פולהאם9
4337-4131ברייטון10
4336-3231סנדרלנד11
4245-4431ניוקאסל12
4248-4631בורנמות'13
3935-3330קריסטל פאלאס14
3348-3731לידס15
3243-3131נוטינגהאם פורסט16
3050-4031טוטנהאם17
2957-3631ווסטהאם18
2061-3331ברנלי19
1754-2431וולבס20

חושבת קדימה: אינטר סימנה מחליף לבאסטוני

באיטליה מדווחים שהמוליכת הסרייה א' לא מבזבזת זמן, ורוצה להחתים בקיץ את שחקנה של ארסנל, ריקרדו קלאפיורי, במקומו של הבלם שעשוי לעבור לברצלונה

קלאפיורי ובאסטוני במדי הנבחרת (IMAGO)
הקיץ ממשיך להתקרב והקבוצות מגבירות קצב בנוגע לרכש לקראת העונה הבאה. לאחר שדווח כי ברצלונה רוצה להחתים את בלמה של אינטר, אלסנדרו באסטוני, האיטלקים לא מבזבזים זמן וסימנו מחליף, ריקארדו קלאפיורי.

שחקנה האיטלקי של ארסנל הגיע ללונדון בקיץ 2024 תמורת 45 מיליון אירו מבולוניה, ונראה שחזרתו לאיטליה הולכת להיות מהירה מהצפוי. לפי ‘פוטבול איטליה’, ארסנל תהיה מוכנה למכור את שחקן ההגנה תמורת 50 מיליון אירו ובכך לעשות עליו רווח מזערי בשנתיים בהם היה במועדון.

אינטר יכולה לצאת ברווח עם שחקן שמתאים לה בדיוק

עבור אינטר הסכום לא אמור להוות בעיה גדולה בשל מכירתו של באסטוני. לפי הדיווחים ברצלונה צפויה לשלם על הבלם באזור ה-80 מיליון אירו, או פחות ובתוספת שחקן מקטלוניה. כך שכתוצאה מהחלפת הבלמים האיטלקים היא עשויה אפילו לצאת ברווח לא קטן.

ריקרדו קלאפיורי במדי נבחרת איטליה (IMAGO)ריקרדו קלאפיורי במדי נבחרת איטליה (IMAGO)

קלאפיורי יכול להיות בינגו עבור הסגל של כריסטיאן קיבו. שחקנה של ארסנל כבר מכיר את הסרייה א’, ועם הקבוצה מלונדון הוא צבר נסיון אירופי מרשים בליגת האלופות. בנוסף, השחקן יכול לשחק גם כמגן שמאלי וגם כבלם, דבר אשר יעזור לגמישות הסגל של אינטר בחוליית ההגנה.

/* LAST / NEXT ROUNDs */