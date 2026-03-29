"בספרד חששו שלא אשחק עד שיגיע המונדיאל"

כדורגל הקבוצות נמצא בפגרה האחרונה לפני סיום העונה, וריאל מדריד מתקרבת למאני טיים בליגה ובליגת האלופות. מלך שערי הקבוצה, קיליאן אמבפה, שחזר מפציעה לאחרונה אך בכל זאת טס למשחקי הידידות של נבחרת צרפת, התראיין במתחם האימונים של הטריקולור והגיב לשמועות ולביקורות שהוא סופג בספרד.

תחילה הצרפתי נשאל על חזרתו לכושר והפחד מצד הבלאנקוס בנוגע לכשירותו עד למונדיאל אך הרגיע: "בספרד קצת מודאגים שלא אשחק. הם חושבים שאלך ישירות למונדיאל. הדרך הטובה ביותר להגיע בכושר מלא למונדיאל היא לזכות בהכל עם ריאל מדריד".

לאחר מכן אמבפה התייחס להמשך העונה של ריאל מדריד: "אנחנו עדיין מעורבים בשתי התחרויות שנותרו, הליגה והליגת האלופות. אנחנו הולכים לשחק נגד באיירן, שלדעתי היא הקבוצה בכושר הכי טוב באירופה כרגע, אבל אם יש קבוצה שיכולה לנצח קבוצה כזו, זו ריאל מדריד".

קיליאן אמבפה במדי ריאל, מאמין שאפשר לזכות במה שנשאר (IMAGO)

“גם את כריסטיאנו רונאלדו ביקרו, אני לא יוצא מן הכלל”

לבסוף החלוץ התייחס לביקורות שהוא מקבל בספרד עד כה: "בריאל מדריד ביקרו את כולם, את כריסטיאנו רונאלדו, את כולם. אני לא רואה למה שאני אהיה יוצא מן הכלל מהביקורות האלה. צריך להתמודד עם הביקורות, לשמור על קור רוח, להתמקד בעבודה ולהאמין שאפשר לשפר את המצב על המגרש”.

אמבפה סיכם ואמר: “האנשים במדריד מאוד נלהבים. בשבילם ריאל מדריד היא דת. כל מה שקשור למועדון ולי יוצר שילוב שגורם לכולם לדבר ולהעלות ספקולציות. לפעמים בצדק, לפעמים לא”.