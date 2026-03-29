יום ראשון, 29.03.2026 שעה 21:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

"בספרד חששו שלא אשחק עד שיגיע המונדיאל"

כוכב ריאל מדריד, קיליאן אמבפה, התראיין במתחם האימונים של צרפת והבהיר: "הדרך הכי טובה להגיע למונדיאל היא לזכות בהכל עם ריאל". וגם: הביקורות

קיליאן אמבפה במדי צרפת (IMAGO)
כדורגל הקבוצות נמצא בפגרה האחרונה לפני סיום העונה, וריאל מדריד מתקרבת למאני טיים בליגה ובליגת האלופות. מלך שערי הקבוצה, קיליאן אמבפה, שחזר מפציעה לאחרונה אך בכל זאת טס למשחקי הידידות של נבחרת צרפת, התראיין במתחם האימונים של הטריקולור והגיב לשמועות ולביקורות שהוא סופג בספרד.

תחילה הצרפתי נשאל על חזרתו לכושר והפחד מצד הבלאנקוס בנוגע לכשירותו עד למונדיאל אך הרגיע: "בספרד קצת מודאגים שלא אשחק. הם חושבים שאלך ישירות למונדיאל. הדרך הטובה ביותר להגיע בכושר מלא למונדיאל היא לזכות בהכל עם ריאל מדריד".

לאחר מכן אמבפה התייחס להמשך העונה של ריאל מדריד: "אנחנו עדיין מעורבים בשתי התחרויות שנותרו, הליגה והליגת האלופות. אנחנו הולכים לשחק נגד באיירן, שלדעתי היא הקבוצה בכושר הכי טוב באירופה כרגע, אבל אם יש קבוצה שיכולה לנצח קבוצה כזו, זו ריאל מדריד".

“גם את כריסטיאנו רונאלדו ביקרו, אני לא יוצא מן הכלל”

לבסוף החלוץ התייחס לביקורות שהוא מקבל בספרד עד כה: "בריאל מדריד ביקרו את כולם, את כריסטיאנו רונאלדו, את כולם. אני לא רואה למה שאני אהיה יוצא מן הכלל מהביקורות האלה. צריך להתמודד עם הביקורות, לשמור על קור רוח, להתמקד בעבודה ולהאמין שאפשר לשפר את המצב על המגרש”. 

אמבפה סיכם ואמר: “האנשים במדריד מאוד נלהבים. בשבילם ריאל מדריד היא דת. כל מה שקשור למועדון ולי יוצר שילוב שגורם לכולם לדבר ולהעלות ספקולציות. לפעמים בצדק, לפעמים לא”.

