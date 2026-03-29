עודה השופט הראשי בהפועל ת"א - מכבי חיפה

הכדורגל הישראלי קרוב מתמיד לחזרה אחרי הפגרה הכפויה בעקבות המלחמה והיום (ראשון) איגוד השופטים פרסם באופן רשמי את שיבוצי השופטים למחזור ה-25 של העונה שייצא לדרך ביום שבת, 4.4.

המשחק המרכזי יפגיש בין הפועל תל אביב למכבי חיפה ואותו ינהל נאאל עודה, כשאוראל גרינפלד ושלומי בן אברהם יהיו שופטי המסך. יואב מזרחי השופט הראשי במשחק של הפועל חיפה מול מכבי תל אביב.

את המשחק בין בית”ר ירושלים לעירוני טבריה ינהל יובל שטיין, כשדוד פוקסמן יהיה השופט הראשי במשחקה של הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה.

במשחקים שנותרו, גל לייבוביץ’ השופט הראשי במ.ס אשדוד מול מכבי נתניה, עידן לייבה בבני ריינה מול הפועל ירושלים ודקל צינו בעירוני ק”ש מול בני סכנין.