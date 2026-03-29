יום ראשון, 29.03.2026 שעה 20:07
כדורגל ישראלי  >> ליגת העל Winner
5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

עודה השופט הראשי בהפועל ת"א - מכבי חיפה

פורסם שיבוץ השופטים למחזור ה-25 בליגת העל: יואב מזרחי ינהל את מכבי ת"א - הפועל חיפה, יובל שטיין את בית"ר - טבריה ופוקסמן את ב"ש - הפועל פ"ת

|
נאאל עודה (עמרי שטיין)
הכדורגל הישראלי קרוב מתמיד לחזרה אחרי הפגרה הכפויה בעקבות המלחמה והיום (ראשון) איגוד השופטים פרסם באופן רשמי את שיבוצי השופטים למחזור ה-25 של העונה שייצא לדרך ביום שבת, 4.4.

המשחק המרכזי יפגיש בין הפועל תל אביב למכבי חיפה ואותו ינהל נאאל עודה, כשאוראל גרינפלד ושלומי בן אברהם יהיו שופטי המסך. יואב מזרחי השופט הראשי במשחק של הפועל חיפה מול מכבי תל אביב.

את המשחק בין בית”ר ירושלים לעירוני טבריה ינהל יובל שטיין, כשדוד פוקסמן יהיה השופט הראשי במשחקה של הפועל באר שבע מול הפועל פתח תקווה.

במשחקים שנותרו, גל לייבוביץ’ השופט הראשי במ.ס אשדוד מול מכבי נתניה, עידן לייבה בבני ריינה מול הפועל ירושלים ודקל צינו בעירוני ק”ש מול בני סכנין.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
