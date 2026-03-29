רשפורד בדרך להזדמנות הגדולה שלו בברצלונה

מכה קשה לברצלונה ברגע רגיש במיוחד של העונה. ראפיניה צפוי להיעדר כחמישה שבועות לאחר שנפצע במשחק ידידות של נבחרת ברזיל מול צרפת במסצ'וסטס, והוא יחמיץ מספר משחקים חשובים מאוד של הקבוצה, ביניהם רבע גמר ליגת האלופות, משחק ראשון אפשרי של חצי הגמר, המשחק מול אתלטיקו מדריד בליגה והדרבי מול אספניול.

הזעם במתחם האימונים של המועדון גדול. האנזי פליק מאבד את אחד מעמודי התווך של הקבוצה ליותר מחודש, בעקבות משחק בארצות הברית שקשה להבין את קיומו, במיוחד שלושה חודשים בלבד לפני המונדיאל. המאמן הגרמני יצטרך למצוא פתרון מהסגל הקיים שיצליח למזער את הפגיעה בהיעדר הברזילאי. למרות שיש מספר שחקנים שיכולים לשחק באגף שמאל, כמו פרמין לופס, דני אולמו, פראן טורס, רוני ברדג'י או אפילו ז'ואאו קאנסלו, האפשרות ההגיונית ביותר היא מרקוס רשפורד.

כל משבר יכול להפוך להזדמנות, והאנגלי ניצב בפני סיטואציה אידאלית להוכיח שמקומו בברצלונה גם מעבר לעונה הנוכחית. רשפורד פתח היטב את תקופת ההשאלה שלו, אך עם הזמן השפעתו על המשחק פחתה. למרות זאת, המספרים שלו עדיין טובים, עם 10 שערים ו-13 בישולים, אך הוא לא כבש מאז רבע גמר גביע המלך מול אלבסטה ב-3 בפברואר.

מרקוס רשפורד (רויטרס)

רשפורד רשם תשעה משחקים רצופים ללא שער או בישול, וקיבל דקות מעטות במשחקים חשובים כמו שמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל, שם שיחק רק 20 דקות בשני המשחקים יחד, או חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד, כאשר החמיץ את המשחק הראשון בגלל פציעה ושיחק כחצי שעה בלבד בגומלין. בנוסף, הוא פתח רק פעם אחת בששת משחקי הליגה האחרונים. הבריטי סבל גם מבעיות פיזיות שמנעו ממנו להיות בשיאו.

במשחק הראשון לאחר שהתבררה פציעתו של ראפיניה, במשחק הידידות של נבחרת אנגליה מול אורוגוואי (1:1), רשפורד הראה סימנים של חזרה לעצמו. מעבר לריצה המרשימה שהפכה לוויראלית, בה חלף על פני פדריקו ואלוורדה, הוא היה אחד השחקנים הבולטים של נבחרת אנגליה וזכה למחמאות מהמאמן תומאס טוכל.

יירכש ע”י בארסה?

יש לציין כי לברצלונה קיימת אופציית רכישה לא מחייבת על רשפורד בסכום של 30 מיליון אירו, שניתן לפרוס לשלושה תשלומים, לצד הסכם עקרוני לחוזה לשלוש שנים במקרה שהעסקה תצא לפועל. הנהלת המועדון, בראשות דקו, מעריכה את יכולותיו ורואה בו חיזוק אפשרי בעלות סבירה, אך השכר שלו מהווה שיקול במסגרת חוקי הפייר פליי הפיננסי, ולכן טרם התקבלה החלטה סופית.

מצדו של רשפורד, הרצון ברור, הוא מעוניין להמשיך בברצלונה ולהישאר במועדון כמה שיותר זמן. הוא מרגיש טוב בעיר ובפרויקט של האנזי פליק, למרות הירידה במעמדו לאחרונה. החלק המכריע של העונה, במיוחד בעקבות פציעת ראפיניה, עשוי להיות זה שיקבע את עתידו.