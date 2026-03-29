יום ראשון, 29.03.2026 שעה 21:54
כדורגל עולמי  >> ליגה ספרדית
ליגה ספרדית 25-26
7328-7829ברצלונה1
6926-6329ריאל מדריד2
5834-5429ויאריאל3
5728-4929אתלטיקו מדריד4
4437-4429בטיס5
4135-4129סלטה ויגו6
3845-4429ריאל סוסיאדד7
3831-2529חטאפה8
3841-3229אתלטיק בילבאו9
3735-3429אוסאסונה10
3744-3629אספניול11
3542-3229ולנסיה12
3444-3129ג'ירונה13
3235-2829ראיו וייקאנו14
3149-3729סביליה15
3141-3029אלאבס16
2946-3829אלצ'ה17
2847-3429מיורקה18
2648-3429לבאנטה19
2148-2029אוביידו20

רשפורד בדרך להזדמנות הגדולה שלו בברצלונה

האנגלי, שעתידו עדיין לא ברור, הוא האפשרות הטבעית ביותר לעמדת הקיצוני השמאלי של ברצלונה לאחר פציעתו של ראפיניה. ישכנע את הקטלונים לרכוש אותו?

רשפורד וראפיניה (רויטרס)
רשפורד וראפיניה (רויטרס)

מכה קשה לברצלונה ברגע רגיש במיוחד של העונה. ראפיניה צפוי להיעדר כחמישה שבועות לאחר שנפצע במשחק ידידות של נבחרת ברזיל מול צרפת במסצ'וסטס, והוא יחמיץ מספר משחקים חשובים מאוד של הקבוצה, ביניהם רבע גמר ליגת האלופות, משחק ראשון אפשרי של חצי הגמר, המשחק מול אתלטיקו מדריד בליגה והדרבי מול אספניול.

הזעם במתחם האימונים של המועדון גדול. האנזי פליק מאבד את אחד מעמודי התווך של הקבוצה ליותר מחודש, בעקבות משחק בארצות הברית שקשה להבין את קיומו, במיוחד שלושה חודשים בלבד לפני המונדיאל. המאמן הגרמני יצטרך למצוא פתרון מהסגל הקיים שיצליח למזער את הפגיעה בהיעדר הברזילאי. למרות שיש מספר שחקנים שיכולים לשחק באגף שמאל, כמו פרמין לופס, דני אולמו, פראן טורס, רוני ברדג'י או אפילו ז'ואאו קאנסלו, האפשרות ההגיונית ביותר היא מרקוס רשפורד.

כל משבר יכול להפוך להזדמנות, והאנגלי ניצב בפני סיטואציה אידאלית להוכיח שמקומו בברצלונה גם מעבר לעונה הנוכחית. רשפורד פתח היטב את תקופת ההשאלה שלו, אך עם הזמן השפעתו על המשחק פחתה. למרות זאת, המספרים שלו עדיין טובים, עם 10 שערים ו-13 בישולים, אך הוא לא כבש מאז רבע גמר גביע המלך מול אלבסטה ב-3 בפברואר.

מרקוס רשפורד (רויטרס)מרקוס רשפורד (רויטרס)

רשפורד רשם תשעה משחקים רצופים ללא שער או בישול, וקיבל דקות מעטות במשחקים חשובים כמו שמינית גמר ליגת האלופות מול ניוקאסל, שם שיחק רק 20 דקות בשני המשחקים יחד, או חצי גמר גביע המלך מול אתלטיקו מדריד, כאשר החמיץ את המשחק הראשון בגלל פציעה ושיחק כחצי שעה בלבד בגומלין. בנוסף, הוא פתח רק פעם אחת בששת משחקי הליגה האחרונים. הבריטי סבל גם מבעיות פיזיות שמנעו ממנו להיות בשיאו.

במשחק הראשון לאחר שהתבררה פציעתו של ראפיניה, במשחק הידידות של נבחרת אנגליה מול אורוגוואי (1:1), רשפורד הראה סימנים של חזרה לעצמו. מעבר לריצה המרשימה שהפכה לוויראלית, בה חלף על פני פדריקו ואלוורדה, הוא היה אחד השחקנים הבולטים של נבחרת אנגליה וזכה למחמאות מהמאמן תומאס טוכל.

יירכש ע”י בארסה?

יש לציין כי לברצלונה קיימת אופציית רכישה לא מחייבת על רשפורד בסכום של 30 מיליון אירו, שניתן לפרוס לשלושה תשלומים, לצד הסכם עקרוני לחוזה לשלוש שנים במקרה שהעסקה תצא לפועל. הנהלת המועדון, בראשות דקו, מעריכה את יכולותיו ורואה בו חיזוק אפשרי בעלות סבירה, אך השכר שלו מהווה שיקול במסגרת חוקי הפייר פליי הפיננסי, ולכן טרם התקבלה החלטה סופית.

מרקוס רשפורד (IMAGO)מרקוס רשפורד (IMAGO)

מצדו של רשפורד, הרצון ברור, הוא מעוניין להמשיך בברצלונה ולהישאר במועדון כמה שיותר זמן. הוא מרגיש טוב בעיר ובפרויקט של האנזי פליק, למרות הירידה במעמדו לאחרונה. החלק המכריע של העונה, במיוחד בעקבות פציעת ראפיניה, עשוי להיות זה שיקבע את עתידו.

