אחרי שלא הופיעה: מכבי אשדוד ספגה הפסד טכני

ועדת ליגה וגביע העניקה היום (ראשון) ניצחון טכני להפועל מטה אשר/עכו בסדרת חצי גמר הפלייאוף, לאחר שיריבתה מכבי אשדוד לא הופיעה למשחק באולם נעמן אמש. בעקבות זאת, האדומים ביתרון לקראת המשחק השני שיתקיים באשדוד.

במכבי אשדוד סיפקו את גרסתם למה שקרה. ביום חמישי מיד עם סיום המשחק מול הפועל המעפיל, יו”ר מכבי אשדוד רונן הראל שוחח עם מנכ”ל האיגוד זוהר בר נצר והודיע לו שקיום משחק חצי הגמר לפי לוח הזמנים נופל על משחק חצי הגמר בו שיחקה קבוצת הנשים של מכבי אשדוד.

מאחר והצוותים חופפים, משום שמאמן הנשים הוא גם שחקן שישייה בגברים ומאמנת הגברים היא שחקנית משמעותית בנשים, ובגלל חשיבות המשחקים למועדון – במועדון מהדרום ביקשו לדחות את משחק הגברים מול מטה אשר ליום ראשון. בנוסף, במכבי אשדוד טענו כי מבחינה מקצועית זה לא נכון לקבוע משחק תוך 36 שעות בלי לתת זמן להתכונן כראוי.

לאחר בקשת הקבוצה כי האיגוד יטפל בנושא כבר ביום חמישי, למחרת צמד המשחקים נותר כפי שהוא ללא שינוי. לכן, באשדוד טוענים כי פנו ליו”ר מטה אשר מיכאל קישון והודיעו לו כי לא יוכלו להגיע ביום שבת. באשדוד הציעו: “בוא נדחה את המשחק ליום ראשון, אחרת לא נגיע”. לטענת גורמים בקבוצה, במטה אשר לא פסלו זאת.

לטענתם, המסר הועבר גם ליו”ר האיגוד רינה דור ובמכבי אשדוד ביקשו ממנה לטפל בנושא כי לא יוכלו להגיע בשבת למטה אשר בגלל התנגשות המשחקים. בקבוצה הבהירו כי הקשר איתה היה עד לכניסת השבת והובהר להם שזה יועבר לוועדת ליגה וגביע. במקביל, נשלח גם מייל לאיגוד ובו הודיעה הקבוצה: “לא נגיע למשחק בשבת”.

בקבוצה לא הבינו את ההתעקשות של האיגוד לקיים את המשחק והבהירו: “כולם כולל כולם ידעו”. למרות זאת, כאמור, מכבי אשדוד ספגה הפסד טכני על ידי ועדת ליגה וגביע של איגוד הכדורעף.