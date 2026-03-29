7 שערים לא הסתירו את הביקורת על החולצות

ארצות הברית הובסה אמש (שבת) מול בלגיה עם 5:2 קצבי, אך המשחק לא ייזכר בגלל התוצאה, אלא בעיקר בגלל מחדל שלא רואים בכל יום. הקבוצות עלו במדים בהירים עם דמיון רב, והניסיון להפריד בין שחקני הנבחרות הפך למתסכל עבור הקהל והשחקנים.

באת’לטיק פרסו כי אף אחת מהנבחרות לא טרחה להביא מלאי של מדים חלופיים לאצטדיון, ולכן לאחר שהתבררה הטעות לא היה לה פתרון. במהלך המחצית הראשונה האמריקאים אף שקלו לשלוח נציג למלון שיביא מדים אחרים, אך לוח הזמנים לא איפשר להביא אותם בזמן.

בסיום המשחק, כוכב נבחרת ארה”ב כריסטיאן פוליסיק לא הסתיק את התסכול בנושא: “היה קשה מאוד להתמודד עם זה, כולם היו בשוק כשהבנו מה קורה על המגרש. כשאתה מקבל את הכדור ומרים את הראש, אתה לא באמת יכול להינעל על שחקן, אלא רק להסתמך על צבע החולצה. כשהצבעים כל כך דומים, זה פשוט בלתי אפשרי. זה משהו שאסור שיקרה”.

כריסטיאן פוליסיק, "משהו שאסור שיקרה" (IMAGO)

“זה היה פשוט נורא”

גם בנבחרת בלגיה נשמעו קולות דומים. הקשר אמאדו אונאנה הגדיר את המצב כ”נורא”, בעוד השוער סנה לאמנס הודה כי פנה לאיש הציוד במחצית בניסיון למצוא פתרון. הבעיה החמירה במיוחד במצבים נייחים, כאשר השחקנים התקבצו ברחבה והפכו את הזיהוי לקשה אפילו יותר, מה שהקשה על השופטים והקוונים לנהל את המשחק בצורה תקינה.

האירוניה היא ששתי הנבחרות הגיעו למשחק כדי להשיק את המדים החדשים שלהן לקראת המונדיאל הקרוב. ארה”ב לבשה את מדי הפסים באדום-לבן, בעוד בלגיה עלתה במדי החוץ החדשים שלה בגוון תכלת-ורדרד. למרות שהעיצובים אושרו מראש על ידי פיפ”א, רק עם שריקת הפתיחה הבינו הגורמים המקצועיים את חומרת הטעות ואת העובדה ששתי התלבושות “נבלעות” אחת בשנייה.

המחדל הגיע עד למעצבי המדים של חברת “נייקי”. נטלי מקיאו, מעצבת הצבע של המדים האמריקאיים, צייצה בטוויטר בזעם: “מי שאישר את המשחק הזה פשוט פישל בענק”. גם האוהדים באצטדיון באטלנטה הביעו את זעמם, כשאחד מהם סיפר לאת’לטיק כי נאלץ להסתכל על צבע המכנסיים בלבד כדי להבין מי נגד מי בתוך הבלגן על הדשא.

שחקני ארה"ב ובלגיה עם החולצות הבהירות, "מי שאישר את המשחק פישל בענק" (IMAGO)

אצל מי האחריות?

בצד הבלגי טענו לאחר המשחק כי האחריות הייתה על הנבחרת המארחת. לטענתם, גם מדי הבית האדומים שלהם היו מתנגשים עם הפסים האדומים של ארה”ב, ולכן האמריקאים היו צריכים לעלות במדים הכחולים הכהים שלהם כדי למנוע את הפארסה. למרות זאת, שתי הנבחרות התעקשו על המדים החדשים למטרות שיווקיות.

בסופו של דבר, המשחק נוהל על ידי צוות שיפוט מאורוגוואי שאישר את קיום המשחק למרות התנאים הבעייתיים. בהתאחדות האמריקאית יידרשו לספק תשובות כיצד משחק הכנה הפך למופע של בלבול וחוסר מקצועיות, רגע לפני שהם מארחים את המונדיאל בקיץ.