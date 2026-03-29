"הגשנו ישר כשיכולנו, השב"כ יכול לעשות יותר"

ביום שישי פורסם ב-ONE כי ישנה סערה סביב משחקיה של נבחרת הנשים בכדוריד. לאחר שהשחקניות סירבו לצאת למשחקים במוקדמות אליפות אירופה, לבסוף הן הסכימו לטוס בשבוע הבא, אך אז צצה בעיה אחרת – שהשב"כ לא מוכן לאבטח את המשלחת בגלל הגשת בקשה מאוחרת מצד האיגוד. גורמים במשרד הספורט יצאו במתקפה כנגד יו”ר איגוד הכדוריד, עידן מזרחי, ומנכ”ל איגוד הכדוריד עדלי מרכוס וטענו כי הם מסכנים את חיי הספורטאיות בחוסר אחריות ומתעדפים את נבחרת הגברים על פני נבחרת הנשים. עידן מזרחי עלה להגיב על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE.

עידן, שמעת את מה שאמרו עליכם במשרד הספורט? אומרים שאתם מסכנים את חיי הספורטאים ומוציאים את הנבחרת ללא אישור השב”כ. הם מודיעים שההתנהלות שלכם שערורייתית.

“אנשים אוהבים להגיד דברים. בשיחות שלי עם המשרד, שהם ביחסים טובים איתי, המשחק הזה אושר כבר לפני חודש וחצי. מה לעשות שפרצה מלחמה? בכדוריד יש שלושה סבבים במשך שנה. לצערנו השבוע השני לא התקיים מבחינתנו ולא התקיימו המשחקים ביוון. גם השב”כ וגם משרד הספורט אישרו את המשחקים האלה לפני חודש. הגשנו הכל ותמיד אנחנו מגישים בזמן. מה שאני משקיע בענף הזה אף אחד לא ישקיע גם בעתיד. הכל הוגש בזמן. הייתה מלחמה.

“הנבחרות לא רצו לשחק איתנו, אמרו לנו שהלו”ז לא מתכנס והם צודקים. הם רגילים לשחק בשישה ימים שני משחקים והם חששו מהעומס שיצטבר. עשינו שיחות וניסינו לדבר עם מי לא, ניסינו למצוא חלופות, אבל הבעיה שעד ה-12.4 הכל חייב להסתיים. כולן צריכות לשחק באותה שעה בשביל הספורטיביות. אחרי שבועיים של משא ומתן, שהיוונים אמרו שמבחינתם שנקבל הפסד טכני, הצלחנו לשכנע את היוונים לסגור את המשחקים ולארח אצלם את המשחק נגד אוסטריה. את זה השגנו ביום שלישי. עשו מאמצים מטורפים באירופה כדי שנשחק. ברגע שהגשנו את האישור, הגשנו את הבקשה לשב”כ. זה לא תלוי בנו”.

נבחרת הנשים של ישראל בכדוריד (הדר ואן קולא איגוד הכדוריד)

למה גורמים בכירים אומרים עליכם את זה?

“גורמים בכירים זה דבר שאני שונא. מי שיש לו בעיה שיגיד, שלא יתחבא מאחורי עילום שם. אני עושה שיחות אינסופיות כדי לאשר את הטיסה הזאת. נעשה הכל כדי לצאת. אם שלוש מדינות עשו הכל כדי שהנבחרת תעשה הכל בשביל המשחקים האלה, גם הגורמים בשב”כ יכולים לעשות יותר. הכל עניין של רצון”.

זה לא כזה פשוט.

“בולשיט. אנחנו עושים את העבודה שלהם. הם אומרים שלא עובדים בשישי אבל אני בעצמי מדבר בשישי ודואג לדברים שהם צריכים לדאוג להם. אני לא מאמין בלהגיד לא, אני מאמין בלהגיד מה כן”.

אז אם הכל טוב, למה הגורמים בטרפת עליכם?

“אנחנו איגוד שלא יושב ומחכה שיעזרו לו, מי שלא עוזר לנו אנחנו עוזרים לעצמנו. אם יש למישהו מה להגיד שיבוא ויגיד לי. אנחנו אצלנו הכל כתוב והכל מסודר”.

נבחרת ישראל תשחק את המשחקים שלה?

“סיימנו היום סשן של 12 שיחות מול כל הגורמים. אני לא אגיד מילה רעה על משרד התרבות והספורט. באתי וביקשתי איך כן לקבל אישור, מה כן לעשות. מה הדרישות. רק שיגידו ונטפל בזה. להגיד ‘השגרירות לא עובדת’ זה בולשיט. הגשנו כבר ביום רביעי. יש פה פרוצדורה פסיכית. אתם מבינים מה זה להוציא משלחת של נשים ל-12 ימים בחו”ל כשאין טיסות? יש פה כל כך הרבה מרכיבים. לגבי המשחקים של הגברים, ידעו מראש מה הטיסות והכל היה מוכן בזמן. השב”כ אמר שלמשחקים נגד ספרד הכל יהיה בסדר”.

עידן מזרחי (לילך וויס-רוזנברג)

לא כל השחקניות רצו לנסוע, פתרתם את זה?

“אני יודע שהיה לנו קצת קושי בינינו בשיח. לפני שמוציאים דבר כזה או אחר עדיף לשאול את האיגוד מה הסטטוס”.

דיברנו ואתה מציף דברים לא נכונים.

“לא עם גורם מוסמך”.

דיברנו עם גורם מוסמך ביותר. אם הוא לא גורם מוסמך אתה בבעיה גדולה.

“אז אני מזמין אתכם לדבר איתי ושנעבוד ביחד”.

יש לך גורם באיגוד הכדוריד שהיה נגד האתר שלנו ואנחנו לא נעבוד איתו.

“הספורט חזק מהכל, זה לא לכאן. בשורה התחתונה מדובר בבנות שצריכות לארגן את שולחן החג, לארוז תיק ולצאת למסע של 12 ימים. הכל יסתדר, הנבחרת תצא עם סגל חזק, והכל יהיה בסדר”.