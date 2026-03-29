מירצ'ה לוצ’סקו התמוטט באימון רומניה, מצבו יציב

בהודעה רשמית שפרסמה התאחדות הכדורגל הרומנית נמסרו פרטים על אירוע רפואי שעבר מאמן הנבחרת, מירצ’ה לוצ’סקו, במהלך מחנה האימונים של הנבחרת.

על פי ההודעה, במהלך ישיבה מקצועית שנערכה לפני האימון האחרון לקראת היציאה לסלובקיה, לוצ’סקו חש ברע והתמוטט. אנשי הצוות הרפואי של הנבחרת פעלו מיד והעניקו לו טיפול ראשוני במקום.

סיוע מהיר והעברה לבית חולים

בהמשך לכך הוזעקו שירותי החירום, ושני צוותים רפואיים הגיעו במהירות למתחם האימונים. ההתערבות המהירה של הצוותים אפשרה לייצב את מצבו של המאמן בתוך זמן קצר.

מירצ'ה לוצ'סקו (רויטרס)

בהודעה נמסר כי נכון לעכשיו מצבו של לוצ’סקו יציב, אך בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים ומתוך רצון לשלול כל סיכון, הוא פונה לבית חולים בבירה לצורך בדיקות מקיפות והשגחה רפואית.

בהתאחדות הדגישו כי ימסרו עדכונים נוספים ככל שיתקבל מידע חדש על מצבו של המאמן.