יום ראשון, 29.03.2026 שעה 15:00
כדורגל עולמי

מירצ'ה לוצ’סקו התמוטט באימון רומניה, מצבו יציב

בהתאחדות הרומנית הודיעו שבמהלך ישיבה מקצועית שנערכה לפני האימון, המאמן התמוטט והוענק לו טיפול רפואי, כשבהמשך שירותי החירום הצליחו לייצב אותו

|
מירצ'ה לוצ’סקו (IMAGO)
בהודעה רשמית שפרסמה התאחדות הכדורגל הרומנית נמסרו פרטים על אירוע רפואי שעבר מאמן הנבחרת, מירצ’ה לוצ’סקו, במהלך מחנה האימונים של הנבחרת.

על פי ההודעה, במהלך ישיבה מקצועית שנערכה לפני האימון האחרון לקראת היציאה לסלובקיה, לוצ’סקו חש ברע והתמוטט. אנשי הצוות הרפואי של הנבחרת פעלו מיד והעניקו לו טיפול ראשוני במקום.

סיוע מהיר והעברה לבית חולים

בהמשך לכך הוזעקו שירותי החירום, ושני צוותים רפואיים הגיעו במהירות למתחם האימונים. ההתערבות המהירה של הצוותים אפשרה לייצב את מצבו של המאמן בתוך זמן קצר.

מירצמירצ'ה לוצ'סקו (רויטרס)

בהודעה נמסר כי נכון לעכשיו מצבו של לוצ’סקו יציב, אך בהתאם לפרוטוקולים הרפואיים ומתוך רצון לשלול כל סיכון, הוא פונה לבית חולים בבירה לצורך בדיקות מקיפות והשגחה רפואית.

בהתאחדות הדגישו כי ימסרו עדכונים נוספים ככל שיתקבל מידע חדש על מצבו של המאמן.

הוספת תגובה



טוען תגובות...
כדורגל ישראלי חדשות
ליגת העל Winner
ליגה לאומית
ליגות נמוכות
גביע המדינה
גביע הטוטו
גביע הטוטו לאומית
ליגת העל לנוער
וולה נוער וילדים
ספורט תיכוניים
ליגת ''יעז'' פוצ'יוולי
נבחרת ישראל
ליגת העל לנשים
הליגה הלאומית לנשים
התאחדות/שופטיםכדורגל עולמי חדשות
ליגה ספרדית
ליגה איטלקית
ליגת האלופות
הליגה האירופית
קונפרנס ליג
ליגה אנגלית
ליגה גרמנית
ליגה צרפתית
ליגה בלגית
ליגה הולנדית
ליגה דנית
ליגה רוסית
ליגה טורקית
ליגה יוונית
ליגה קפריסאית
ליגה סקוטית
ליגה פורטוגלית
ליגה שווייצרית
ליגה אוסטרית
ליגה פולנית
ליגה ארגנטינאית
ליגה ברזילאית
מוק' מונדיאל 26 (אירופה) כדורסל ישראלי חדשות
ליגת ווינר סל
גביע המדינה
גביע ווינר
לאומית גברים
ליגת ווינר אתנה נשים
ליגת התיכונים
ישראלים במכללות
נבחרת ישראלכדורסל עולמי חדשות
NBA
יורוליג
יורוקאפ
ליגת האלופות של פיב''א
ליגה ספרדית
ליגה יוונית
ליגה איטלקית
ליגה טורקית
ליגה צרפתית
/* LAST / NEXT ROUNDs */