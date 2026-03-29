יום ראשון, 29.03.2026 שעה 14:25
כדורסל ישראלי  >> ליגת ווינר סל

מקס היידגר שוקל האם לחזור לישראל בשל המצב

כוכב בני הרצליה מתלבט האם לחזור לארץ, לאור המצב הביטחוני, ומחזיק בכמה הצעות מאירופה. בקבוצה מהשרון מנסים לשכנעו להישאר. ברנס האריך חוזה

מקס היידיגר (רועי כפיר)
האם בני הרצליה בדרך לאבד את אחד הכוכבים שלה? מקס היידגר, שהצטיין העונה במדי הקבוצה בליגת העל ובליגת האלופות של פיב"א, עדיין לא חזר לארץ, עקב המצב הביטחוני והוא שוקל האם לחזור. 

הרכז היהודי-אמריקאי, המחזיק גם בדרכון גרמני, מחזיק בכמה הצעות מאירופה ולא מן הנמנע שיבקש שחרור בקרוב. בקבוצה מדגישים כי נכון לעכשיו היידגר לא ביקש לעזוב, אך כן הבהיר לקבוצה כי הוא מתלבט בגלל המצב הביטחוני בישראל. בקבוצה מנסים, כמובן, לשכנעו להישאר. 

היידגר (28, 1.91) מעמיד העונה ממוצעים של 15.2 נקודות, 3.1 אסיסטים ומדד יעילות של 15.1 למשחק. כזכור, היידגר כבר פרש מכדורסל, אך שוכנע לחזור על ידי הרצליה, שגם משלבת את האימונים עם תכנית הלימודים של הרכז, שהבהיר לקבוצה בתחילת העונה כי הלימודים אצלו במקום הראשון. 

בתוך כך, הסנטר די ג'יי ברנס האריך את חוזהו בקבוצה עד לתום העונה. ברנס (25, 2.06) מעמיד עד כה העונה, מאז הצטרף בחודש ינואר, ממוצעים של 8.8 נקודות ו-3.8 ריבאונדים למשחק.

