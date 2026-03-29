יום ראשון, 29.03.2026 שעה 14:09
כדורסל ישראלי

גיא ארטמן שוב בלט בגרמניה: רוצה לעלות ליגה

הישראלי סיים ליגה סדירה מצוינת עם קבוצת הבת של אלבה ברלין, לוק ברנאו, שתתמודד בפלייאוף על העלייה: "נגיע מוכנים לכל משחק כדי לעמוד במטרה"

גיא ארטמן (אלבה ברלין)

גיא ארטמן וקבוצת הבת של אלבה ברלין, לוק ברנאו, סיימו אמש (שבת) את העונה הסדירה עם ניצחון 81:99 על סטאהנזדוף בדרבי של ברלין. ארטמן היה טוב עם 15 נקודות, 4 אסיסטים, 4 ריבאונדים ו-2 חטיפות ב-22 דקות בסך הכל.

את העונה הסדירה לוק ברנאו סיימה במקום השני במאזן 6:20. ארטמן סיים אותה עם ממוצעים של 14.3 נקודות, 5 אסיסטים, 3.5 ריבאונדים ו-1.9 חטיפות, 37 אחוזים מעבר לקשת השלוש, 59 אחוזים לשתיים ו-82 אחוזים מהקו.

בנוסף, שיחק 5 משחקים עם הקבוצה הבוגרת של אלבה ברלין, שניים בפיינל-פור של הגביע ועוד שלושה בבונדסליגה.

בעוד כשבועיים ייפתח הפלייאוף ולוק ברנאו תפגוש את דרזדן, שסיימה במקום השביעי בבית הדרומי במאזן 12:12 לסדרת הטוב משלושה משחקים. “המטרה היא לאסוף 6 ניצחונות ולעלות ליגה”, אמר ארטמן, והוסיף: “'נגיע מוכנים לכל משחק ומשחק כדי לעמוד במטרה שהצבנו לעצמנו – לעלות ליגה”.

אסור לפספס
נגןלמה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?
למה חשוב שיהיה לך שחקן קירח בקבוצה?נגןמסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוק
מסי חושף שהוא מכור לסרטונים שלו בטיקטוקנגןנטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחד
נטע אלחמיסטר ורמי גרשון מדגמנים ביחדנגןלמכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
למכירה: חולצת הכדורגל של מסי שהיה ילד
