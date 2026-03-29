גיא ארטמן שוב בלט בגרמניה: רוצה לעלות ליגה

גיא ארטמן וקבוצת הבת של אלבה ברלין, לוק ברנאו, סיימו אמש (שבת) את העונה הסדירה עם ניצחון 81:99 על סטאהנזדוף בדרבי של ברלין. ארטמן היה טוב עם 15 נקודות, 4 אסיסטים, 4 ריבאונדים ו-2 חטיפות ב-22 דקות בסך הכל.

את העונה הסדירה לוק ברנאו סיימה במקום השני במאזן 6:20. ארטמן סיים אותה עם ממוצעים של 14.3 נקודות, 5 אסיסטים, 3.5 ריבאונדים ו-1.9 חטיפות, 37 אחוזים מעבר לקשת השלוש, 59 אחוזים לשתיים ו-82 אחוזים מהקו.

בנוסף, שיחק 5 משחקים עם הקבוצה הבוגרת של אלבה ברלין, שניים בפיינל-פור של הגביע ועוד שלושה בבונדסליגה.

בעוד כשבועיים ייפתח הפלייאוף ולוק ברנאו תפגוש את דרזדן, שסיימה במקום השביעי בבית הדרומי במאזן 12:12 לסדרת הטוב משלושה משחקים. “המטרה היא לאסוף 6 ניצחונות ולעלות ליגה”, אמר ארטמן, והוסיף: “'נגיע מוכנים לכל משחק ומשחק כדי לעמוד במטרה שהצבנו לעצמנו – לעלות ליגה”.