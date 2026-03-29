5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קמארה החליט לחזור, הזרים של מכבי ת"א בדרך

הצהובים מתחילים להנחית חלק מהזרים בחזרה בארץ, הבלם ישוב, עדיין לא ברור אם אמיר סהיטי יגיע. רוני דיילה והצוות שלו אמורים לנחות בהמשך היום

מוחמד עלי קמארה (רדאד ג'בארה)
רכבת השחקנים הזרים שבדרך חזרה לישראל ממשיכה היום (ראשון), כאשר במכבי תל אביב אמורים לשוב המאמן, רוני דיילה, ואנשי הצוות שלו, קני מילר ודין קיילי. אחרי שהיה חשש בנוגע למוחמד עלי קמארה, הבלם העביר מסר כי הוא ישוב לישראל. 

במכבי ת”א עדיין חוששים כי לא כל הזרים יחזרו, כאשר אמיר סהיטי במוקד. במועדון מקווים כי בסופו של דבר כולם יבחרו לחזור, גם אם לא בבת אחת, אך עקרונית חלק מהשחקנים אמורים לנחות במהלך היום בישראל ומחר להתחיל להתאמן עם השחקנים הישראלים ולהתחיל את ההכנות תחת דיילה למשחק מול הפועל חיפה. 

מחר בבוקר כבר אפשר יהיה לדעת בדיוק מי החליט לחזור והגיע לאימון בקריית שלום ומי לא, כאשר בכל מקרה האימון יהיה ללא אופק מליקה, נועם בן הרוש, עילאי בן סימון וסייד אבו פרחי שנמצאים עם הנבחרת הצעירה ועם נבחרת הנוער עד גיל 18, כשהפגרה הבינלאומית באופן עקרוני עדיין לא הסתיימה. 

המשחק הבא של מכבי ת”א יהיה מול הפועל חיפה ביום ראשון בסמי עופר, ושבוע לאחר מכן היא תארח בבלומפילד את הפועל באר שבע. במועדון רואים כיצד כל הקבוצות הגדולות שיאבקו איתן בפלייאוף העליון הצליחו להחזיר את כל הזרים לישראל, וייתכן כי זה ישמש כתמריץ לשכנוע את מי שעוד מתלבט. 

