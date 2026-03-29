קמארה החליט לחזור, הזרים של מכבי ת"א בדרך

רכבת השחקנים הזרים שבדרך חזרה לישראל ממשיכה היום (ראשון), כאשר במכבי תל אביב אמורים לשוב המאמן, רוני דיילה, ואנשי הצוות שלו, קני מילר ודין קיילי. אחרי שהיה חשש בנוגע למוחמד עלי קמארה, הבלם העביר מסר כי הוא ישוב לישראל.

במכבי ת”א עדיין חוששים כי לא כל הזרים יחזרו, כאשר אמיר סהיטי במוקד. במועדון מקווים כי בסופו של דבר כולם יבחרו לחזור, גם אם לא בבת אחת, אך עקרונית חלק מהשחקנים אמורים לנחות במהלך היום בישראל ומחר להתחיל להתאמן עם השחקנים הישראלים ולהתחיל את ההכנות תחת דיילה למשחק מול הפועל חיפה.

מחר בבוקר כבר אפשר יהיה לדעת בדיוק מי החליט לחזור והגיע לאימון בקריית שלום ומי לא, כאשר בכל מקרה האימון יהיה ללא אופק מליקה, נועם בן הרוש, עילאי בן סימון וסייד אבו פרחי שנמצאים עם הנבחרת הצעירה ועם נבחרת הנוער עד גיל 18, כשהפגרה הבינלאומית באופן עקרוני עדיין לא הסתיימה.

המשחק הבא של מכבי ת”א יהיה מול הפועל חיפה ביום ראשון בסמי עופר, ושבוע לאחר מכן היא תארח בבלומפילד את הפועל באר שבע. במועדון רואים כיצד כל הקבוצות הגדולות שיאבקו איתן בפלייאוף העליון הצליחו להחזיר את כל הזרים לישראל, וייתכן כי זה ישמש כתמריץ לשכנוע את מי שעוד מתלבט.