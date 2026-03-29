מולנסטיין: מרחם על השחקנים של נבחרת איראן

נבחרת עיראק מתכוננת לאחד המשחקים החשובים בתולדותיה, פלייאוף גורלי מול בוליביה שיכריע מי תהיה הנבחרת האחרונה שתעפיל למונדיאל הקרוב. בתוך כל זה, מי שמספק זווית מעניינת במיוחד הוא רנה מולנסטיין, עוזר המאמן בנבחרת, שבעבר אימן גם את מכבי חיפה, וכיום חלק מהצוות המקצועי לצד גרהאם ארנולד.

מולנסטיין לא הסתיר את ההתרגשות סביב האפשרות להעפיל לטורניר הגדול ביותר בכדורגל ואמר: “בכנות, אם נעלה, אתם תראו מדינה שלמה מתפוצצת משמחה”. לדבריו, עבור עיראק מדובר בהרבה יותר מכדורגל, אלא בהזדמנות להביא תקווה לאומה שמתמודדת עם מציאות מורכבת.

המאמן ההולנדי התייחס גם למצב הביטחוני באזור, במיוחד למתיחות סביב איראן והשלכותיה על עיראק: “זו תקופה מאוד לא יציבה. תמיד יש חשש לשחקנים ולאנשי הצוות כי קשה לעקוב אחרי מה שקורה. זה מצב לא פשוט בכלל”. למרות זאת, הוא הדגיש כי לשמחתו עיראק לא נכנסה להסלמה רחבה יותר.

נבחרת עיראק (IMAGO)

מולנסטיין התייחס גם לנבחרת איראן ולשחקניה, ואמר: “אני מרחם על השחקנים של איראן. תמיד הייתה להם נבחרת חזקה מאוד, והם מייצגים את עצמם בצורה מצוינת. אני לא חושב שספורט צריך להיות מושפע מפוליטיקה. משתמשים בו הרבה ככלי, אבל זה לא אמור להיות כך. אני מקווה שנראה לזה סוף לפני המונדיאל". הוא הוסיף כי הוא מבין את הקושי של האיראנים להגיע לטורניר שנערך במדינה שפועלת נגדם.

"חבל שסוגיה פוליטית עולמית מתערבת במשהו שאמור להיות אירוע הספורט הגדול בעולם, שבו כולם יכולים להתחרות ולהתאחד. זו סיטואציה נוראית שבה אנחנו עדיין לא יודעים מה יקרה, כולל פיפ״א. אתה מקבל מסרים מעורבים, אבל אני יכול להבין את הדברים שאיראן אמרה על כך שקשה להגיע ולשחק במונדיאל שמתארח במדינה שתוקפת אותה", אמר מולנסטין.

כדורגל מעל הכל

המסע של עיראק למשחק הזה היה לא פחות ממטלטל, כאשר השחקנים ואנשי הצוות נאלצו לעבור נסיעה של מאות קילומטרים באוטובוס מבגדד לעמאן, ולאחר מכן להגיע למקסיקו דרך אירופה. “בסך הכל הם היו בדרכים בערך שלושה ימים”, סיפר מולנסטין, “זה היה מסע קשה בשביל 90 דקות של כדורגל, אבל כולם מבינים כמה זה חשוב”.

על החשיבות של הכדורגל עבור עיראק, אמר: “כדורגל יכול להביא הרבה מעבר לגאווה. זה יכול לשנות את התפיסה על המדינה. הרבה אנשים במערב חושבים מיד על מלחמה כשהם שומעים על עיראק, אבל צריך לראות מעבר לזה. זו מדינה שעברה שנים קשות ומנסה לבנות חיים נורמליים”.

ההמונים באצטדיון בעיראק (רויטרס)

הוא גם התייחס לאפשרות שהמשחק לא יתקיים כלל: “כן, בהחלט חששנו מזה. היו לנו פגישות קבועות על המצב, ואפילו דיברנו על דחייה. בסופו של דבר פיפ”א רצתה שהמשחקים יתקיימו, וזה מובן, אבל זה עצוב שעניינים פוליטיים מתערבים באירוע שאמור לאחד אנשים”.

מולנסטין סיכם עם מבט קדימה ותקווה גדולה: “אנחנו יודעים שהמשימה הגדולה ביותר שלנו עוד לפנינו. אנחנו רוצים להגיע לשם בזכות ולא בחסד. אם נצליח, זה יכול לפתוח דלתות רבות, גם מבחינה כלכלית וגם מבחינת התפתחות הכדורגל במדינה”.