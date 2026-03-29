קאדין קרינגטון סיכם עם הפועל ת״א לעונה הבאה

הגארד מסיים את חוזהו בהפועל ירושלים בתום העונה הנוכחית ולמעשה סגור בקבוצה התל אביבית שעדיין נאבקת להבטיח עוד עונת יורוליג. וגם: גובה החוזה

קאדין קרינגטון (חגי מיכאלי)
שחקן הפועל ירושלים, קאדין קרינגטון, הפך להיות הדבר החם, ול"שיחת היום" נודע כי הוא סגור בהפועל ת״א לקראת העונה הבאה.

קרינגטון הפך להיות אטרקטיבי גם בזכות היותו ישראלי, ובהפועל ירושלים הציעו לו כמובן להאריך את החוזה, אך זה לא התקדם.

מאחורי הקלעים, בהפועל ת״א שצריכה עוד להבטיח מקום ביורוליג בעונה הבאה, למעשה דאגו לסכם עם השחקן לעונה הבאה על חוזה שמוערך במעל מיליון דולר לעונה.

המספרים של קרינגטון

קרינגטון שיחק 16 משחקים בעונה הסדירה בליגה, מתוכם פתח 15 פעמים בחמישייה ושיחק 417 דקות (26.1 בממוצע למשחק). הוא קלע 14.3 נקודות בממוצע למשחק, תרם 2.8 ריבאונדים והוסיף 2.5 אסיסטים.

