יום ראשון, 29.03.2026 שעה 13:36
כדורגל ישראלי  >> ליגה ב'
ליגה ב' 25-26
 ליגה ב צפון א 
00-00בני ממבע1
00-00אחווה כפר מנדא2
00-00הפועל בני בענה3
00-00הפועל דיר חנא4
00-00הפועל בני עין מאהל5
00-00הפועל בני ג'דידה6
00-00בית"ר נהריה7
00-00מכבי בני אבטין8
00-00מכבי בני ג'דידה9
00-00מכבי אחווה שעב10
00-00מ.כ. שפרעם11
00-00איחוד בני סמיע12
00-00בני מג'אר13
00-00הפועל כאוכב14
00-00מכבי בני אבו סנאן15
00-00מ.ס. צעירי כפר מנדא16
 ליגה ב דרום א 
3713-3315הפועל לוד1
3514-3215הפועל מחנה יהודה2
3214-4215מכבי עמישב פ"ת3
3213-2115בית"ר ר"ג4
2520-2715הכח עמידר ר"ג5
2417-2215הפועל קרית אונו6
2320-2415הפועל הוד השרון7
1923-2315בית"ר כפ"ס8
1826-2415בית"ר ת"א חולון9
1824-2115מ.ס. בני יפו אורתודוקסים10
1520-1814א.ס חולון מור 11
1421-1215בית"ר פ"ת12
1438-1515מכבי כפר יונה 13
1122-1815עירוני בית דגן14
734-1514הפועל כפר קאסם15
441-1315בני ג'לג'וליה 16
 ליגה ב דרום ב 
358-3215מ.כ. שדרות1
3212-3015עירוני בית שמש2
2816-3215מ.ס. שיכון המזרח3
2717-3915עירוני אשקלון4
2712-3115מ.ס. רמלה5
2718-2915בני אילת6
2621-2115בני אשדוד7
2522-3315מכבי נתיבות8
2326-4515הפועל שגב שלום9
2318-3715מ.כ. ערד10
2123-3215הפועל ירוחם11
2019-2215איחוד צעירי אבו גוש 12
1232-1915בית"ר קרית גת13
645-1615מכבי באר יעקב 14
553-2015מכבי ב"ש15
098-215מכבי שעריים16

"מצפים מההתאחדות לעמוד לצד הקבוצות ולא ההפך"

רגע לפני ועדת ליגות א'-ג', חשש בהפועל כפר קאסם כי ההצעה וההחלטה שתובא תפגע בהם ובספורטיביות. "לא לחרוץ גורלנו ולהוריד אותנו ליגה כ"כ מהר"

הפועל כפר קאסם שועאע (באדיבות המועדון)
חשש כבד בהפועל כפר קאסם שועאע כי ההצעה וההחלטה שתגיע מוועדת ליגות א'-ג' ביום שלישי הקרוב ותובא בפני הכרעה בהנהלת ההתאחדות תפגע, בראש ובראשונה, בהם ובספורטיביות בכלל. הסיטואציה בליגה ב' דרום א' היא כזו שעירוני בית דגן מקדימה את כפר קאסם בזכות יחס שערים שלילי עדיף, בעוד לשתיהן 20 נקודות, ארבע ניצחונות, שמונה תוצאות תיקו ו-11 הפסדים.

המאזן השלילי של עירוני בית דגן עומד על מינוס שלוש, בעוד המאזן השלילי של הפועל כפר קאסם שועאע עומד על מינוס 16 נקודות, מה שאומר שבית דגן מעל הקו האדום ואילו כפר קאסם מתחת לקו האדום. באם יוכרע בוועדת ליגות א'-ג' ובהנהלת ההתאחדות לכדורגל כי ישנה עולה אחת מכל ליגה ב' ואילו אלו שנמצאות מתחת לקו האדום יורדות, יהיה זה "גזר דין מוות" לכפר קאסם.

הפועל כפר קאסם שועאע הוקמה בשנת 2006. באותה עת שובצה הקבוצה לליגה ג' מחוז שרון, בעונה שהסתיימה במקום לפני אחרון. לאחר שמונה עונות רצופות בליגה החמישית בטיבה בכדורגל הישראלי, בעונת 2013/14 עלתה הקבוצה לליגה ב'. מאז, 12 שנים ברציפות שהפועל כפר קאסם שועאע משחקת בליגה ב' דרום א'.

אדם סרסור, מנהל קבוצת הפועל כפר קאסם שועאע, ציין הבוקר (ראשון) בפני ONE כי "בימים קשים אלה מצפים מההתאחדות לכדורגל לעמוד לצד הקבוצות ולא להפך! אני מקווה לא לחרוץ את גורלנו וגורל עוד כמה קבוצות ולהוריד אותנו ליגה בכל כך קלות!".

"עזוב שאנחנו והפועל בית דגן עם אותן נקודות, אם תסתכל בטבלה שלנו תראה עד כמה שהכל צפוף למטה, ונשאר בקופה עוד 21 נקודות! אז זה לא פייר בכלל להוריד קבוצות ליגה, ואם מעלים קבוצות בכל זאת, אז לדעתי ניתן להגדיל את הליגה לעונה אחת כמו שהיה בעבר".

"גם ככה הקבוצות בליגות הנמוכות בקושי שורדות את העונה מבחינה תקציבית לאור מה שקורה במדינה כבר משנת 2023 לצערי! אני מקווה שנדע ימים שקטים יותר לחזור לשגרה כמה שיותר מהר".

