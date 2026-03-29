"מצפים מההתאחדות לעמוד לצד הקבוצות ולא ההפך"

חשש כבד בהפועל כפר קאסם שועאע כי ההצעה וההחלטה שתגיע מוועדת ליגות א'-ג' ביום שלישי הקרוב ותובא בפני הכרעה בהנהלת ההתאחדות תפגע, בראש ובראשונה, בהם ובספורטיביות בכלל. הסיטואציה בליגה ב' דרום א' היא כזו שעירוני בית דגן מקדימה את כפר קאסם בזכות יחס שערים שלילי עדיף, בעוד לשתיהן 20 נקודות, ארבע ניצחונות, שמונה תוצאות תיקו ו-11 הפסדים.

המאזן השלילי של עירוני בית דגן עומד על מינוס שלוש, בעוד המאזן השלילי של הפועל כפר קאסם שועאע עומד על מינוס 16 נקודות, מה שאומר שבית דגן מעל הקו האדום ואילו כפר קאסם מתחת לקו האדום. באם יוכרע בוועדת ליגות א'-ג' ובהנהלת ההתאחדות לכדורגל כי ישנה עולה אחת מכל ליגה ב' ואילו אלו שנמצאות מתחת לקו האדום יורדות, יהיה זה "גזר דין מוות" לכפר קאסם.

הפועל כפר קאסם שועאע הוקמה בשנת 2006. באותה עת שובצה הקבוצה לליגה ג' מחוז שרון, בעונה שהסתיימה במקום לפני אחרון. לאחר שמונה עונות רצופות בליגה החמישית בטיבה בכדורגל הישראלי, בעונת 2013/14 עלתה הקבוצה לליגה ב'. מאז, 12 שנים ברציפות שהפועל כפר קאסם שועאע משחקת בליגה ב' דרום א'.

אדם סרסור, מנהל קבוצת הפועל כפר קאסם שועאע, ציין הבוקר (ראשון) בפני ONE כי "בימים קשים אלה מצפים מההתאחדות לכדורגל לעמוד לצד הקבוצות ולא להפך! אני מקווה לא לחרוץ את גורלנו וגורל עוד כמה קבוצות ולהוריד אותנו ליגה בכל כך קלות!".

"עזוב שאנחנו והפועל בית דגן עם אותן נקודות, אם תסתכל בטבלה שלנו תראה עד כמה שהכל צפוף למטה, ונשאר בקופה עוד 21 נקודות! אז זה לא פייר בכלל להוריד קבוצות ליגה, ואם מעלים קבוצות בכל זאת, אז לדעתי ניתן להגדיל את הליגה לעונה אחת כמו שהיה בעבר".

"גם ככה הקבוצות בליגות הנמוכות בקושי שורדות את העונה מבחינה תקציבית לאור מה שקורה במדינה כבר משנת 2023 לצערי! אני מקווה שנדע ימים שקטים יותר לחזור לשגרה כמה שיותר מהר".