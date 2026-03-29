קרע חלקי במפשעה לירין לוי, ייעדר 4-6 שבועות

היעדרות של בין ארבעה לשישה שבועות – זו ההערכה של הצוות הרפואי בבית"ר ירושלים בנוגע לירין לוי. בית"ר ירושלים הודיעה שהקשר, שנפצע במהלך אימון נבחרת ישראל ביום חמישי, עבר צילום MRI.

הוא פוענח על ידי רופא הקבוצה, ד"ר תומר כהן. בבדיקה התברר כי ירין לוי סובל מקרע חלקי במפשעה, כאשר זמן ההחלמה עומד על, כאמור, בין ארבעה לשישה שבועות.

בבית"ר הודיעו כי הקשר נמצא במעקב צמוד של רופא המועדון, וביחד עם הצוות הרפואי נבנית לו תוכנית שיקום: "אנו מאחלים לו רפואה שלמה ומחכים לראות אותו חזרה במגרשים!”.

ירין לוי באימון הנבחרת (חגי מיכאלי)

המשחקים שירין לוי ייעדר מהם

מדובר כמובן בחדשות רעות עבור בית”ר, שתצטרך להסתדר בשבועות הקרובים ללא אחד השחקנים הבולטים שלה. צריך לקחת בחשבון שהליגה מתוכננת לחזור ביום שבת, אז בית”ר צפויה לפגוש את עירוני טבריה ולאחר מכן מצפה לה הדרבי.

בהמשך כמובן יגיע הפלייאוף העליון עם לו”ז עמוס במיוחד, שכולל משחקים באמצע השבוע, זאת כמובן בעקבות העובדה שהליגה נאלצה לעצור עקב המלחמה. מן הסתם זה מגדיל את כמות המשחקים שירין לוי ייעדר מהם.

אם ההערכה של ארבעה שבועות בחוץ תתברר כנכונה, ירין לוי יחזור לכשירות בסביבות 26 באפריל. במקרה שהוא יחזור רק בעוד שישה שבועות, מדובר על לא לפני 10 במאי.