5523-5424הפועל ב"ש1
5127-5624בית"ר ירושלים2
4628-5024מכבי ת"א3
4526-4424הפועל ת"א4
3925-4624מכבי חיפה5
3535-4024הפועל פ"ת6
3153-4224מכבי נתניה7
2933-2524בני סכנין8
2649-3024עירוני טבריה9
2442-3424עירוני ק"ש10
2440-3024הפועל חיפה11
2347-3024מ.ס אשדוד12
2035-2224הפועל ירושלים13
1157-1724מכבי בני ריינה14

קרע חלקי במפשעה לירין לוי, ייעדר 4-6 שבועות

חדשות רעות לבית"ר ירושלים: הקבוצה עדכנה על מצבו של הקשר שנפצע באימון הנבחרת. ה-MRI פוענח וההערכה היא שהשחקן עלול להיעדר לתקופה של כחודש וחצי

ירין לוי (עמרי שטיין)
היעדרות של בין ארבעה לשישה שבועות – זו ההערכה של הצוות הרפואי בבית"ר ירושלים בנוגע לירין לוי. בית"ר ירושלים הודיעה שהקשר, שנפצע במהלך אימון נבחרת ישראל ביום חמישי, עבר צילום MRI.

הוא פוענח על ידי רופא הקבוצה, ד"ר תומר כהן. בבדיקה התברר כי ירין לוי סובל מקרע חלקי במפשעה, כאשר זמן ההחלמה עומד על, כאמור, בין ארבעה לשישה שבועות.

בבית"ר הודיעו כי הקשר נמצא במעקב צמוד של רופא המועדון, וביחד עם הצוות הרפואי נבנית לו תוכנית שיקום: "אנו מאחלים לו רפואה שלמה ומחכים לראות אותו חזרה במגרשים!”.

המשחקים שירין לוי ייעדר מהם

מדובר כמובן בחדשות רעות עבור בית”ר, שתצטרך להסתדר בשבועות הקרובים ללא אחד השחקנים הבולטים שלה. צריך לקחת בחשבון שהליגה מתוכננת לחזור ביום שבת, אז בית”ר צפויה לפגוש את עירוני טבריה ולאחר מכן מצפה לה הדרבי.

בהמשך כמובן יגיע הפלייאוף העליון עם לו”ז עמוס במיוחד, שכולל משחקים באמצע השבוע, זאת כמובן בעקבות העובדה שהליגה נאלצה לעצור עקב המלחמה. מן הסתם זה מגדיל את כמות המשחקים שירין לוי ייעדר מהם. 

אם ההערכה של ארבעה שבועות בחוץ תתברר כנכונה, ירין לוי יחזור לכשירות בסביבות 26 באפריל. במקרה שהוא יחזור רק בעוד שישה שבועות, מדובר על לא לפני 10 במאי.

