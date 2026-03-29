"גלוך אמר שהוא מתבאס שנגמר ושצריך לחזור"

פגרת הנבחרות הנוכחית הפגישה את הנבחרת הישראלית למשחק הכנה נגד גאורגיה, שהסתיים ב-2:2. עוזר מאמן הנבחרת, גל כהן, דיבר על המשחק ועל ההכנות להמשך בתוכנית “שיחת היום” ב-ONE.

איך אתה רואה את החצי שבוע הזה?

״היה כיף לפגוש את כולם, לחזור לשפיות ונורמליות. להתעסק בספורט. שמח שהייתה לנו הזדמנות לתת לאנשים לשבת בבית ולראות משחק. היה קצר, אבל אנחנו מרוצים. קצר וקולע״.

מה אתה לוקח מהמשחק הזה?

״אני מסתכל על האתגר, הוא היה משחק מאתגר מאוד. רצינו לשחק שני משחקים נגד נבחרות איכותיות ולקחת את השחקנים לקצה. ההתאחדות ושינו ניסו למצוא עוד משחק, רק גאורגיה הייתה אופציה. היו לנו גם חיסורים משמעותיים שחבל לנו, אבל אנחנו יוצאים מרוצים מהדרך ששיחקנו. יודעים שצריך להגיע מוכנים לספטמבר, שם המבחן״.

גל כהן (חגי מיכאלי)

ראינו שהנבחרת לא תלויה במנור סולומון.

״יש נבחרת נהדרת ומנור שחקן מוביל. נרצה אותו איתנו תמיד. שמח שהיו כאלה שלקחו את ההזדמנות. בחלון הבא נצא לארבעה משחקים, ונרצה סגל חזק ועמוק. יש לנו נבחרת שיודעת כדורגל ונקווה שהתוצאות יהיו בהתאם״.

עומרי גאנדלמן הראה ניצוצות, מתפתח פה שחקן אדיר. אחרי שבמקפיין הקודם הוא לא נספר, איך אתם רואים את ההשתלבות שלו בקמפיין הבא?

״גם כשזימנו אותו בפעמים הקודמות רצינו לתת לו יותר דקות, לא נתעסק במה היה. הוא שחקן מאוד חשוב לנבחרת, רן מאוד רצה לראות אותו בנבחרת. הקבוצה שלו עשתה קצת בעיות והוא התעקש לבוא ולשחק בנבחרת. לרן היה חשוב לראות אותו והיה לו חשוב לתת לו הזדמנות ולראות אותו משתלב״.

עומרי גאנדלמן (רויטרס)

איך הגיע אוסקר גלוך שלא נספר באייאקס בתקופה האחרונה?

״הוא הגיע מדהים. הגיע לנבחרת וקיבל חיבוק גדול מכולם. אם זה מהחברים שלו לנבחרת, מהצוות, לוגיסטיקה. כל מי שעוטף את הנבחרת. זה עשה לו טוב. הוא אמר שהוא מתבאס שזה נגמר ושצריך לחזור. הוא שחקן מוביל ונרצה אותו חד בספטמבר״.

השאלה איפה הוא ישחק עד אז.

״לכל שחקן יש קשיים ומשברים, הוא ימצא את הדרך שלו להשתלב״.

הוא צריך לעזוב את אייאקס?

״אני לא אתן עצות. ביקרנו אותו באייאקס ומאוד היו מרוצים ממנו אז. יש תקופות כאלה, ואייאקס לא סתם שילמה עליו סכום כזה. מאמינים בו שם. יש תקופות כאלה״.

“כבר שני קמפיינים שאנחו לא מארחים פה”

ביוני אין משחק אימון ועוד לא נקבעה יריבה. איפה זה עומד?

״שינו מנסה בכל דרך כן למצוא משחק. נכון לרגע זה אין משחק ביוני. כצוות מאוד נרצה לשחק, אבל יש דברים גדולים מאיתנו. שינו יעשה הכל כדי שיהיה משחק ושנגיע מוכנים לספטמבר. אנחנו מקווים שעד אז כבר נוכל לארח בארץ. לא מדברים על זה, אבל כבר שני קמפיינים שאנחנו לא מארחים פה. אני מקווה שבספטמבר נחווה את זה בפעם הראשונה כצוות״.

רן בן שמעון (חגי מיכאלי)

יש מחשבות על הדברים האלה? על היום שאחרי?

״אנחנו לא משתמשים בזה ולא מתרצים, אבל מאוד רוצים את זה. אין ספק שזה פוגע. תראו באלופות, גלאסטראיי ניצחה בבית את ליברפול ובאנפילד התפרקה. יש משמעות לאירוח. בטח לנבחרת שיש בה משהו פטריוטי וציוני. שינו יעשה הכל כדי להחזיר את הנבחרת לארץ, בתקווה למציאות חדשה״.

היה לכם גם בלם מצוין, סטויאנוב, שראינו שיש פה בלם לעוד הרבה שנים. הבעיה בעמדה נפתרה?

״ניקיטה היה מצוין. אנחנו לא הופתענו כי עקבנו אחריו. ביקרנו אותו ברומניה והוא בהתקדמות מדהימה. הוא עושה עונה מדהימה שם. אנחנו מרוצים ממנו מאוד. יש את נחמיאס, בלוריאן ועוד. אנחנו נשמח לעומק בעמדה הזאת״.

זאת עמדה שהייתם מודאגים לגביה, ועכשיו זה נראה שיש על מי לסמוך עכשיו.

״כן, אני מסכים. צריך להוסיף גם את דניאל פרץ שחזר לשחק ונראה טוב. מאוד מקווה שגם עומרי גלזר ימצא את דקות המשחק שלו. אנחנו נצטרך עומק, כי יש פציעות, עומס משחקים, אילוצים כאלה ואחרים. אנחנו נקווה שיהיה בסדר ושנחזור למציאות שלנו כמה שיותר מהר״.