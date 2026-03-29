"חיפה במו"מ על חוזה לשלוש שנים עם גולנקוב"

בפגרת הנבחרות הנוכחית גם נבחרת הנוער של ישראל, שסיפקה רגעים אדירים בשנים האחרונות, המשיכה לייצר כאלה כשניצחה 1:3 את גרמניה במוקדמות אליפות אירופה. מצטיין המשחק היה עילאי בן סימון שכבש צמד, וסוכנו אריאל סמואל עלה לדבר על כך בתוכנית “שיחת היום” של ONE, כשהוא אף התייחס לשוער מכבי חיפה מארק גולנקוב.

איך ראית את המשחק אתמול?

״מגיע שאפו ענק לילדים האלה. עשו משחק של גברים נגד אחת הנבחרות הטובות בעולם. קרדיט ענק לכולם״.

לגבי המיוצג שלך, עילאי בן סימון, כבש צמד ועשה משחק נהדר. איך ראית את המשחק שלו?

״הוא נכנס טוב, עשה משחק סולידי. זה חבר׳ה שלא שיחקו כבר חודש. הוא עלה טוב ואני שמח שאופיר סמך עליו לתת לו לבעוט שני פנדלים. זה מראה כמה סומכים עליו״.

עילאי בן סימון (IMAGO)

הוא עלה בגיל 16 להופעת בכורה בבוגרים של מכבי תל אביב, אחד מהצעירים אי פעם שעשו את זה. איך אתה רואה אותו משתלב בבוגרים? לאן זה ילך?

״יש החלטת מערכת לקדם אותו ולזרוק אותו למים. יש הבנה שהשנה תהיה שנת בישול, הוא יקבל פעימות בזמנים נכונים. גם עתידית צריך להבין מה יהיה. המערכת רוצה לשלב אותו. הם יודעים מה הם עושים וכשהוא יקבל הזדמנות הוא יראה מה הוא יודע״.

“יש הרבה עיניים עליו”

התחלת לקבל טפטופים לגבי העתיד, דיברו איתך אחרי המשחק?

״דיברו איתי ובכלל יש הרבה עיניים עליו ועל עוד שחקנים. גם נערים א׳ עושים תוצאות טובות. אנחנו בקשר עם מי שצריך״.

סקאוט של שטוטגרט היה במשחק, מה אתה יכול להגיד?

״נכון, עוקבים אחריו ויש עוד מועדונים שהוא נמצא בפנקס שלהם. הוא עוד לא בן 17 וטוב לו במכבי תל אביב״.

עילאי בן סימון חוגג (שחר גרוס)

יש סעיף בחוזה?

״מכבי תל אביב עובדים באופן קצת שונה. אני עוד לא נתקלתי בשחקן שהגיע הזמן הנכון והשלב הנכון לצאת, וקשה לעצור שחקן מלהתקדם. בוא ניתן לדברים להתבשל״.

הוא חתם על חוזה ארוך טווח אחרי שבן מנספורד התעקש על זה. הוא יצא מהארץ לפני גיל 18?

״יהיה לו קשה לצאת לפני. מכבי עוד תהנה ממנו״.

איזה עוד שחקנים במעקב?

״יש לי כמה שחקנים שלי שאני יודע. מארק גולנקוב שיש עליו דיבור, יש את אלטמן שעושה משחקים טובים ומרק יאלץ לחכות להזדמנות. אנחנו בקשר עם מי שצריך, בונים אותם״.

ראינו את מארק עם מכבי חיפה, וזה מעיד איזו נבחרת זאת שהוא יושב בספסל. במכבי חיפה בנו לו תכנית לעתיד?

״מדברים איתנו על הארכת חוזה. הוא מאוד מוערך במכבי חיפה. יש לו חוזה עד סוף עונה הבאה. אנחנו במו״מ על הסכם חדש, לעוד שלוש שנים עם אופציה לשנתיים. גם לגביו נעשה מה שצריך״.

מארק גולנקוב קולט (לילך וויס-רוזנברג)

הם בונים עליו.

״עם איך שהשוק נראה והבעיות עם הזרים המנייה של השחקן הישראלי תעלה. צריך להסתמך עליהם ולבנות עליהם, וקבוצות עושות את זה. יש לנו הרבה מועדונים שמשלבים צעירים וזו המגמה״.

כמה מהדור הזה יגיעו לנבחרת הבוגרת לדעתך?

״מאוד מאוד קשה לעסוק בנבואות. אפשר להסתכל רטרואקטיבית על נבחרות מוכשרות אחרות. בסוף בודדים מגיעים לרמות הכי הכי גבוהות. מהמעט ניסיון שיש לי זה תלוי במנטליות. יש תקופות טובות ופחות טובות, מי שיישאר חזק וממוקד יפרוץ. לכל אחד יש את הדרך שלו״.